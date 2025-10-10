Românii, cea mai mare pondere din Uniunea Europeană a călătoriilor realizate în interiorul propriei țări

Românii, cea mai mare pondere din Uniunea Europeană a călătoriilor realizate în interiorul propriei țări
Românii dețin cea mai mare pondere a călătoriilor efectuate în interiorul țării, în numărul total de călătorii efectuate anul trecut, fie că este vorba de călătorii personale, fie în interes de serviciu.

Românii dețin cea mai mare pondere a călătoriilor efectuate în interiorul țării, în numărul total de călătorii efectuate anul trecut, fie că este vorba de călătorii personale, fie în interes de serviciu.

Prin urmare, au și una din cele mai mici ponderi din țările blocului comunitar ale călătoriilor realizate în afara țării, dar în Uniunea Europeană, de doar 9%.

În comparație cu 2023, numărul călătoriilor efectuate în 2024 de români în afara țării se află în creștere, în timp ce călătoriile interne de mențin la un nivel relativ constant.

Europenii, 92% dintre călătorii în interiorul UE

Astfel, în Uniunea Europeană au existat 1,19 miliarde de călătorii personale și profesionale în 2024, o creștere de 4,4% față de cele 1,14 miliarde înregistrate în 2023, potrivit datelor publicate vineri de Eurostat și analizate de Risco.ro.

Din total, 850 de milioane au fost călătorii interne (71% din total), iar 250 de milioane au fost călătorii în străinătate, în cadrul UE (21%).

De unde rezultă că 92% din călătoriile efectuate de rezidenții Uniunii Europene au fost în interiorul UE.

Dintre țările UE, cele mai mari ponderi ale călătoriilor interne în numărul total de călătorii au fost înregistrate în România (90%), Spania (88%) și Franța, Portugalia și Grecia (fiecare cu câte 85%).

La polul opus, cea mai mică pondere a fost înregistrată în Luxemburg, de doar 5%, urmată de Belgia (23%) și Malta (35%).

Românii, 2 milioane de călătorii în străinătate

În schimb, aceste 3 țări ale Uniunii Europene au înregistrat cea mai mare pondere a călătoriilor în străinătate în cadrul UE - Luxemburg (78%), Belgia (62%) și Malta (48%) - în timp ce România (9%), Franța (9%) și Spania (8%) au avut cele mai mici ponderi la acest nivel.

În România, numărul călătoriilor efectuate în străinătate, în cadrul UE, a fost de aproape 2 milioane în 2024 (1.998.644), în creștere de la 1,59 milioane în 2023 și 1,27 milioane în 2022.

De cealaltă parte, românii au efectuat în 2024 un număr de 19,15 milioane călătorii interne, în ușoară scădere față de 2023 (19,5 milioane), dar în creștere față de 2022 (16,82 milioane călătorii interne).

Potrivit sursei citate, românii au realizat în 2024 un număr total de 21.386.583 călătorii în toată lumea, în ușoară creștere față de 2023, când a fost înregistrat un număr total de 21.384.098 călătorii.

Costuri mai mari pentru călătoriile externe

La nivelul UE, deși numărul călătoriilor interne a fost mai mare, cheltuielile totale au fost mai mari pentru călătoriile în străinătate.

În 2024, rezidenții Uniunii au cheltuit 257,2 miliarde de euro în călătorii interne și 360,7 miliarde de euro în călătorii în străinătate.

În ceea ce privește călătoriile interne, cazarea și transportul au reprezentat mai mult de jumătate din cheltuieli, respectiv 33,9% (87,2 miliarde euro) și 21,3% (54,8 miliarde euro).

În timpul călătoriilor în străinătate, rezidenții Uniunii Europene au cheltuit relativ mai mult pe cazare (35,4%; 127,7 miliarde euro) și transport (31,9%; 115,1 miliarde euro).

