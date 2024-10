Cuplul care stă gratuit în case din întreaga lume și are în schimb grijă de locuințe. "Am călătorit în aproximativ 15 țări"

Scumpirile recente au avut un impact semnificativ asupra bugetelor familiilor, determinând oamenii să fie mai prudenți în privința cheltuielilor. Multe persoane au decis să taie din bugetul de călătorii, ceea ce se traduce prin vacanțe mai puține și mai scurte.

Unii au găsit soluții. O tânără căreia îi place să călătorească a relatat într-un articol publicat de Business Insider cum a văzut 15 țări împreună cu soțul său fără să cheltuiască mulți bani pentru asta.

"Este o modalitate excelentă de a călători ieftin"

"Întotdeauna am fost pasionată de călătorii, la fel și soțul meu. Ne-am cunoscut în 2013, în timp ce locuiam în străinătate. Îngrijirea caselor era pe radarul meu atunci și eram nerăbdătoare să încerc. Așa că am început imediat.

"House-sitting" înseamnă să ai grijă de casa și (de obicei) de animalele de companie ale cuiva în timp ce acesta este plecat în vacanță. De obicei, stăm gratuit în casa cuiva și, în schimb, avem grijă de animale, plante, securitate și curățenie. Trăim acest stil de viață de câțiva ani. Este o modalitate excelentă de a călători ieftin și de a vedea locuri noi. Am călătorit în aproximativ 15 țări prin intermediul "house-sitting-ului" și ne-am făcut nenumărați prieteni - atât oameni, cât și animale.

Să vedem lumea în acest fel înseamnă că putem călători încet și să stăm în sate mici sau orașe obscure în care nu am merge ca turiști obișnuiți.

Putem, de asemenea, să călătorim în timp ce lucrăm de la distanță, ceea ce ne permite să găsim o casă pe drum și să economisim bani pe locuință. Nu avem o casă permanentă, dar ne convine. Eu sunt din Regatul Unit, dar partenerul meu este din SUA, ceea ce înseamnă că nu putem locui oriunde din cauza problemelor legate de viză.

Ne-am cunoscut în timp ce locuiam în Coreea de Sud și apoi ne-am mutat împreună în Polonia pentru câțiva ani. În timp ce locuiam acolo, am auzit despre "house-sitting" și am fost intrigată de idee. Am decis să încercăm și noi. Mai întâi, am făcut câteva cercetări și am decis să acumulăm referințe pentru experiența noastră cu animalele. Folosind un grup Facebook de expatriați, am găsit prieteni ai unor prieteni care aveau nevoie de îngrijire pentru animale în timp ce erau plecați, așa că ne-am oferit voluntari.

Acest lucru a însemnat că, atunci când ne-am înscris pe platformele de house-sitting, am avut imediat referințe și fotografii de adăugat la profilul nostru. Cu cercetare, pregătire, un profil bine construit și cereri bine gândite adresate proprietarilor de case, nu ne-a fost prea greu să ne asigurăm prima ședere. Primele noastre șederi au fost în Anglia și au variat de la o săptămână în Sheffield, având grijă de o pisică, la șase săptămâni într-o casă mare, având grijă de un papagal.

Ne-am aventurat apoi într-un castel din Franța cu două pisici și un câine și ne-am mutat într-o cabană din Alpii elvețieni cu două pisici. Aceasta a devenit noua noastră normalitate în scurt timp. Amândoi suntem obișnuiți să călătorim și ne place să descoperim locuri noi. Am descoperit rapid cât de generoși și primitori pot fi oamenii și cât de mult își iubesc cu adevărat animalele de companie. Am păstrat legătura cu mulți proprietari de case - doi dintre ei au ajuns să fie martori la nunta noastră mică, în condiții de izolare."

"Sunt suișuri și coborâșuri, dar ne place să economisim banii pe cazare"

"Știm ce funcționează pentru noi acum că am adunat peste 50 de astfel de experiențe. Ne place să bifăm locuri și experiențe de pe listele noastre de dorințe, să trăim minimalist, să avem grijă de animale minunate și să creăm amintiri unice.

Ne permite, de asemenea, să economisim bani pe cazare și pe costurile de zi cu zi în timp ce lucrăm online - eu ca scriitoare freelance și soțul meu ca profesor. Deoarece stăm în aceste case gratuit, costurile noastre de cazare sunt aproape de zero și economisim o mare parte din venitul nostru. Dar nu a fost întotdeauna ușor.

Când eram începători, am făcut multe greșeli și am învățat lecții. Acum avem întotdeauna un apel video cu proprietarul casei înainte de a accepta o ședință. Acesta este momentul să punem toate întrebările noastre, să îi lăsăm pe ei să ne pună întrebări și să vedem dacă avem o chimie bună. Am învățat să recunoaștem semnalele de alarmă, să avem încredere în instinctul nostru și să spunem nu dacă ceva nu este în regulă. Călătoriile de la o casă la alta pot însuma timp și bani, așa că încercăm să planificăm un traseu care să aibă sens. Uneori, trebuie să umplem golurile cu cazare plătită - aproximativ una sau două nopți de hotel la fiecare șase săptămâni.

"Nu este pentru totdeauna, dar este, deocamdată"

"COVID a pus capăt călătoriilor noastre de house-sitting, așa că am încercat să ne stabilim în mod mai tradițional în Anglia. Mi-am găsit o slujbă la birou, am închiriat o casă și am început să analizez opțiunile de viză pentru soțul meu.

În cele din urmă, să ne stabilim undeva nu a fost pentru noi - cel puțin nu pentru moment. Așa că ne-am făcut bagajele, ne-am vândut mobila și ne-am întors în apele care ne erau familiare. Mulți oameni nu înțeleg cum trăim și au fost perplecși când am renunțat la o alegere mai stabilă pentru o viață pe drum. Dar nouă ne place cu adevărat acest lucru; nu am fi făcut-o altfel. Dacă am învățat ceva, este că viața este prea scurtă și că ar trebui să trăiești așa cum îți dorești."

