Business Focus: Cârpelile din termoficarea centralizată: Ce orașe din țară și din afară dau clasă Capitalei

Campioni în UE la călătoriile în interiorul țării. Câți români merg în interes personal și de afaceri în străinătate

Autor: Alexandru Negrici
Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 14:02
270 citiri
Campioni în UE la călătoriile în interiorul țării. Câți români merg în interes personal și de afaceri în străinătate
Pasageri în timpul zborului FOTO Pixabay

Anul 2024 a consemnat 1,19 miliarde călătorii în interes personal și de afaceri în Uniunea Europeană, în creștere cu 4,4% față de cele 1,14 miliarde înregistrate în 2023, arată datele publicate vineri de Eurostat.

Din numărul total de călătorii, 850 de milioane au fost călătorii interne (71% din total), iar 250 de milioane au fost călătorii în străinătate, dar în spațiul comunitar (21%), ceea ce înseamnă că 92% din totalul călătoriilor făcute de rezidenții UE anul trecut au fost intra-UE.

În rândul statelor membre UE, cea mai mare pondere a călătoriilor în interiorul țării în numărul total de călătorii a fost înregistrată în România (90%). Pe locurile următoare se situează Spania (88%), Franța, Portugalia și Grecia (fiecare cu 85%). La polul opus, cea mai mică pondere a călătoriilor în interiorul țării în numărul total de călătorii a fost raportată în Luxemburg (5%).

În schimb, Luxemburg este țara cu cea mai mare pondere a călătoriilor în străinătate din UE. Astfel, 78% din călătoriile efectuate în 2024 de rezidenții din Luxemburg au fost în străinătate. Alte țări cu ponderi mari ale călătoriilor în străinătate sunt Belgia (62%) și Malta (48%).

La polul opus, țările cu cea mai mică pondere a călătoriilor în străinătate în numărul total de călătorii sunt Spania (8%) și România (9%).

Datele Eurostat mai arată că, deși numărul de călătorii interne a fost mai mare, cheltuieile totale au fost mai mari în cazul călătoriilor în străinătate. În 2024, rezidenții UE au cheltuit 257,2 miliarde de euro pentru călătorii interne și 360,7 miliarde euro pentru călătoriile în străinătate.

În cazul călătoriilor interne, cazarea și transportul au reprezentat mai mult de jumătate din cheltuieli, respectiv 33,9% (87,2 miliarde euro) și 21,3% (54,8 miliarde euro).

În ceea ce privește călătoriile în străinătate, rezidenții UE au cheltuit mai mult pentru cazare (35,4% sau 127,7 miliarde euro) și transport (31,9% sau 115,1 miliarde euro).

Mai mulți români care escrocau bătrâni din Germania au fost arestați. Cum acționa rețeaua
Mai mulți români care escrocau bătrâni din Germania au fost arestați. Cum acționa rețeaua
O amplă operațiune a poliției germane s-a soldat cu destructurarea unei rețele internaționale de escroci care înșelau persoane vârstnice, pretinzând că sunt angajați ai unor bănci....
Chiriile din România, în concurență cu Berlin: Aceeași garsonieră, de 20 de ori mai scumpă în funcție de zonă. Specula a umflat prețurile cu 60% în ultimii 10 ani
Chiriile din România, în concurență cu Berlin: Aceeași garsonieră, de 20 de ori mai scumpă în funcție de zonă. Specula a umflat prețurile cu 60% în ultimii 10 ani
Analiza unor date compilate de Eurostat și publicate în octombrie 2025 arată că, în ultimul deceniu, locuințele s-au scumpit cu peste 60% la nivelul Uniunii Europene, inclusiv pe piața din...
#Calatorii, #strainatate, #romani, #Eurostat , #calatorie
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Cine este Maria Corina Machado, femeia care a castigat Premiul Nobel pentru Pace
Digi24.ro
Cinci romani au furat cupru in valoare de milioane de euro, dar au pierdut banii la pacanele
DigiSport.ro
Presa din Israel a reactionat, dupa ce Lisav Eissat a debutat la nationala Romaniei
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Toto Dumitrescu, prima reacție după ce a fost pus sub urmărire penală: „Nu am condus sub influență, este o suspiciune fără acuzații fondate”
  2. Campioni în UE la călătoriile în interiorul țării. Câți români merg în interes personal și de afaceri în străinătate
  3. Cum arată viața amoroasă a Claudiei Iosif, fosta iubită a lui Dorian Popa. A fost într-o relație cu artistul timp de 10 ani
  4. Un mecanic dezvăluie „regula de 30 de secunde” pentru încălzirea mașinii iarna: economisești combustibil și timp
  5. Lino Golden este într-o nouă relație după divorțul de Delia Salchievici. Gestul romantic afișat de artist pentru partenera lui
  6. Meghan Markle a uimit prin apariția ei la Paris Fashion Week. Ce ținută a ales pentru show-ul Balenciaga FOTO
  7. Soția lui Florin Dumitrescu l-a cucerit pe chef cu o rețetă specială. Secretul căsniciei lor: „Cristina chiar gătește bine”
  8. Fuego, dezvăluiri despre dieta de toamnă. La ce alimente a renunțat: „Reușesc să dau jos câteva kilograme”
  9. Decizie istorică. Primul stat din SUA care interzice alimentele ultraprocesate
  10. Minodora, detalii surprinzătoare despre viața de zi cu zi: nu calcă, nu spală și nici nu face curățenie. Cine se ocupă de gospodărie