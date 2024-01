Alimentația și calculii biliari: alimente care previn sau agravează boala

Alimentația este importantă în prevenția și în ținerea sub control a calculilor biliari. În timp ce unele alimente pot ameliora simptomele, altele, precum cele care conțin grăsimi, le agravează. În completarea unei diete echilibrate, remediile din plante pot ajuta la dizolvarea pietrelor de mici dimensiuni la fiere.

Vezica biliară sau colecistul este un organ de mici dimensiuni, care stochează bila secretată de ficat. Calculii biliari sau pietrele la fiere se formează când în bilă există colesterol în exces (în cele mai multe cazuri) sau bilirubină, ori când vezica biliară nu se golește corespunzător.

Adesea, calculii biliari nu sunt însoțiți de simptome și pot fi descoperiți întâmplător, la o ecografie. În cazul pietrelor la fiere simptomatice, manifestările sunt: durerile (colica biliară), care pot dura chiar și câteva ore, vărsăturile, febra și transpirațiile.

Dieta indicată în calculi biliari

Alimentația are un rol important atât în prevenirea pietrelor la fiere, cât și în gestionarea lor, dacă s-au format deja. Persoanele diagnosticate cu pietre la fiere e bine să includă în dieta lor următoarele:

Fructe și legume

Acestea trebuie consumate zilnic, ideal 5 porții de legume și fructe. Toate fructele sunt permise, în special citricele, avocado, perele, merele. Fructele coapte se pot consuma și sub formă de sucuri sau piureuri. În ceea ce privește legumele, sunt indicate cele cu celuloză fină, precum fasolea verde tânără, salata verde, dovleceii, morcovii. Vitamina C, magneziul și acidul folic, în special, pot promova o bună sănătate a vezicii biliare. De asemenea, sucul proaspăt de ridiche neagră și-a demonstrat eficiența în dizolvarea și eliminarea calculilor biliari de mici dimensiuni.

Grăsimi bune

Include în alimentația ta grăsimi bune, precum cele provenite din ulei de măsline, din nuci sau avocado.

Plantele medicinale

Poți încerca și remedii naturale pentru pietre la fiere, care dizolvă calculii biliari și previn acumulările de colesterol și săruri minerale. Și-au dovedit eficiența ceaiurile de rostopască, păpădie, mentă, coada-șoricelului. Sunt utile și uleiurile esențiale de mentă, de brad, de eucalipt, care au acțiune antilitiazică, dezinfectantă, analgezică și antispastică a căilor biliare.

Fibrele

Prezente în legume, leguminoase și fructe, precum și în cereale integrale, fibrele sunt necesare pentru digestie, implicit pentru sănătatea vezicii biliare. De altfel, consumul redus de fibre este un factor de risc în apariția pietrelor la fiere.

Carnea

Alege carnea cu cât mai puțină grăsime, pentru un aport redus de colesterol. Este de preferat carnea slabă de curcan, de pui, de pește.

Făinoasele

Sunt de preferat cele provenite din cereale integrale. Poți mânca în siguranță mămăligă, fulgi de porumb, diverse preparate din orez și din paste.

Lactatele

Este bine să fie cu puține grăsimi. Alege lapte și iaurturi degresate, brânză slabă de vaci.

Ouăle

Poți să mănânci ouă, dar fără excese. Ca formă de preparare, sunt ideale cele fierte moi sau ochiuri în apă.

Deserturile

Este bine să fie preparate în casă, întrucât cele din comerț pot avea exces de grăsimi și de zahăr.

Alimente de evitat dacă ai pietre la fiere

Pentru prevenirea, precum și pentru gestionarea calculilor biliari, este important să eviți unele alimente. Dintre acestea:

Grăsimile saturate , adică cele provenite din sursă animală. Alături de carnea grasă de porc, de miel, de pielea de pasăre, de jumări, mezeluri, evită și brânzeturile grase, smântâna, untul, cașcavalul. Slănina, tocăturile și afumăturile trebuie, de asemenea, limitate sau evitate.

, adică cele provenite din sursă animală. Alături de carnea grasă de porc, de miel, de pielea de pasăre, de jumări, mezeluri, evită și brânzeturile grase, smântâna, untul, cașcavalul. Slănina, tocăturile și afumăturile trebuie, de asemenea, limitate sau evitate. Grăsimile trans (sunt cele procesate din uleiurile vegetale, pentru a le face solide la temperatura camerei), prezente în multe dintre alimentele din comerț precum biscuiți, gogoși, brioșe, popcorn. Citește etichetele produselor alimentare. Un aliment bogat în grăsimi este cel care conține peste 17,5 g de grăsime la 100 g.

(sunt cele procesate din uleiurile vegetale, pentru a le face solide la temperatura camerei), prezente în multe dintre alimentele din comerț precum biscuiți, gogoși, brioșe, popcorn. Citește etichetele produselor alimentare. Un aliment bogat în grăsimi este cel care conține peste 17,5 g de grăsime la 100 g. Zahărul este asociat cu formarea calculilor biliari, de aceea este indicat să nu se consume alimente dense caloric, precum prăjiturile și dulciurile din comerț.

este asociat cu formarea calculilor biliari, de aceea este indicat să nu se consume alimente dense caloric, precum prăjiturile și dulciurile din comerț. Condimentele iuți și iritante (boia, piper, hrean).

și iritante (boia, piper, hrean). Alimentele bogate în ulei: maioneza, icrele.

Este de evitat combinația alcool – grăsimi , pentru că poate declanșa crize biliare sau pancreatite.

, pentru că poate declanșa crize biliare sau pancreatite. Prăjitul, ca modalitate de preparare a alimentelor, este indicat să fie înlocuit cu alte metode mai sănătoase precum gătitul la aburi, la cuptor și fierberea.

Așadar, dacă ai pietre la fiere, schimbă-ți puțin dieta! Alimentația echilibrată, fără exces de grăsimi, zahăr și colesterol, completată de unele remedii din plante, te ajută să previi și să ții sub control calculii biliari.

