Primăria Capitalei anunță că începe să dea căldură în rețeaua de termoficare. "Urmează lunile reci și știu cât de mult contează", susține primarul general

Autor: Mihai Diac
Luni, 06 Octombrie 2025, ora 18:13
257 citiri
Conducte din rețeaua Capitalei - Foto Stelian Bujduveanu, Facebook

În ziua de luni, 6 octombrie 2025, începe livrarea căldurii către locuințele racordate la rețeaua de termoficare din Municipiul București.

Anunțuri în acest sens au fost transmise, pe Internet, de Primăria Capitalei și de primarul general interimar, Stelian Bujduveanu.

"De astăzi, începe livrarea căldurii pentru cei peste 1.040.000 de bucureșteni racordați la rețeaua de termoficare. Urmează lunile reci și știu cât de mult contează ca, în fiecare bloc și în fiecare apartament, să fie cald", a scris primarul general Bujduveanu.

Primarul susține că echipele Termoenergetica "sunt deja în teren" și intervin acolo unde apar defecțiuni. Aceste echipe oferă și sprijin asociațiilor de proprietari sau de locatari pentru a reuși să deschidă circuitul de încălzire.

Agentul termic este produs de ELCEN, care îl livrează către Termoenergetica. Apoi, chiar dacă Termoenergetica livrează agent termic în rețeaua Capitalei, decizia de a porni încălzirea în imobil revine asociației de proprietari din fiecare imobil.

"Pe tot parcursul acestui an am investit constant în rețeaua de termoficare – cu fonduri nerambursabile și din bugetul local – pentru a înlocui conductele vechi și a asigura o iarnă mai bună pentru toți. Le mulțumesc bucureștenilor pentru răbdare și încredere", scrie primarul general.

Livrarea agentului termic în rețea de către Termoenergetica se face conform normelor legale care precizează că "începerea perioadei de încălzire pentru consumatorii de tip urban va avea loc după înregistrarea, timp de 3 zile consecutiv, între orele 20.00-06.00, a unor valori medii zilnice ale temperaturii aerului exterior de +10° C sau mai mici."

