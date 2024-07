România fierbe. Spre ce soluții se pot uita marile orașe pentru a se răcori: de la clădiri verzi la „aer condiționat natural”

Bucureștiul a fost cea mai fierbinte capitală din Europa, cu temperaturi ajungând la peste 40 de grade. În timp ce verile devin din ce în ce mai calde, marile orașe ale lumii caută variante de a ameliora efectele schimbărilor climatice. Cele mai discutate variante îmbină planificarea urbană cu politicile de înverzire, dar specificul depinde de cum arată fiecare oraș în parte.

Orașele din estul și sud-estul Europei fierb în prima jumătate a lunii iulie. În săptămâna 12 – 19 iulie, zona sudică a României, incluzând și Capitala, înregistrează temperaturi maxime cu peste 12 grade Celsius mai mari decât media perioadei 1991-2020. Aceste diferențe sunt vizibile pe o hartă publicată de platforma Climate Book, pe baza datelor observatorului european Copernicus.

Din cauza concentrației mare de beton și asfalt, marile orașe se confruntă cu crearea unor insule urbane de căldură – fenomen prin care zonele metropolitane se încălzesc mai mult decât așezările rurale din împrejurimi. Insulele de căldură apar pe baza mai multor factori, care includ eliminarea vegetației și a spațiilor verzi, folosirea mașinilor cu motoare pe combustibili fosili și a aerelor condiționate, dar și din cauză că materialele folosite în construcții nu reflectă energia solară, ci o absorb și emit din nou, conform experților în protejarea mediului.

În București, temperatura medie este cu 3,7 grade Celsius mai mare decât în împrejurimi, dar termometrele pot arăta chiar și cu 6 grade Celsius mai mult, arată un raport publicat în 2022 de Fundația Comunitară București. În același document se arată că spațiile verzi sunt insuficiente, ajungând la o medie de 23,21 metri pătrați per cap de locuitor într-o contorizare generoasă realizată în 2011, care rămâne sub media cerută de legislația națională și europeană, de 26 de metri pătrați per locuitor. Curtea de Conturi a contestat, în 2016, aceste cifre, spunând că suprafața verde care îi revine fiecărui bucureștean este de sub 10 metri pătrați, conform Hotnews.

Duminică, 14 iulie, primarul Capitalei, Nicușor Dan, acuza că din 1989 încoace au dispărut din București peste 1.400 de hectare de pațiu verde.

De departe cea mai citată soluție este înverzirea orașelor. Aici, posibilitățile sunt multiple, de la plantarea pe acoperișurile clădirilor, la noi parcuri și vegetație printre blocuri, la păduri verticale. În orașul italian Milano, un arhitect a colaborat cu o botanistă pentru a găsi cele mai potrivite plante, care au crescut pe fațada celor două blocuri gemene de locuințe. Astfel de proiecte pot merge și greșit.

Un alt concept, pus la încercare în Amsterdam, Olanda, este acela al acoperișurilor verzi-albastre. Acestea nu sunt doar mici grădini de bloc, dar captează și apa de ploaie, o resursă care altfel ar fi fost irosită, dar poate fi utilizată în momente de reducere a rezervelor, scrie Wired. La capitolul acoperișuri verzi, mai multe orașe europene, printre care Copenhaga și Stuttgart, cer astfel de proiecte pentru majoritatea construcțiilor noi, scrie Euronews pe 11 iulie.

În China, un mare proiect rezidențial din Chengdu, care integra pădurile verticale a atras foarte puțini cumpărători, fiind încă perioada pandemiei, și, din lipsa grădinarilor, plantele s-au răspândit mai mult decât se așteptau dezvoltatorii.

