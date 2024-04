Un val de căldură extremă se înregistrează miercuri, 24 aprilie, în Thailanda şi Filipine, notează AFP.

Thailanda traversează o nouă perioadă de căldură extremă, locuitorii din capitala Bangkok fiind îndemnaţi de autorităţi să rămână miercuri, 24 aprilie, acasă.

„Atenţie, indicele de căldură pentru astăzi (miercuri) a atins nivelul considerat extrem de periculos. Vă rugăm să vă abţineţi de la a petrece timp în aer liber”, a avertizat pe municipalitatea (BMA) pe Facebook.

As always,Bangkok THAILAND breaks records

MINIMUM 30.4 Bangkok Metropolis tied the hottest April night on record and it's 0.1C from the all time high which will be beaten in the coming days

Since 1 January not a single day of the year has passed without heat records in Thailand pic.twitter.com/8S2NqVvrhm