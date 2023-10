Zile negre pentru omenire, avertisment al experților din SUA: Țări ce vor deveni prea fierbinți pentru a trăi VIDEO

Un nou studiu condus de către oamenii de știință de la Universitatea de Stat din Pennsylvania, Statele Unite și publicat în revista Proceedings of the National Academy of Sciences pe 9 octombrie 2023, dă un avertisment dur omenirii privind evoluția schimbărilor climatice. Astfel, experții au dezvăluit hărțile privind evoluția căldurii în lume și țările care vor deveni prea fierbinți pentru a trăi, dacă temperaturile globale cresc cu doar 1,5 grade Celsius.

Mai multe regiuni din India, China, Africa, dar și din America, Orientul Mijlociu și Australia sunt expuse riscului major al unei călduri terifiante sufocante, potrivit Daily Mail.

Aceste hărți de căldură înspăimântătoare dezvăluie țările care ar putea deveni în curând prea calde pentru a trăi dacă temperaturile globale cresc cu doar 1,5 ° C (2,7 ° F). Aproximativ 2,2 miliarde de oameni din Pakistan și Valea râului Indus din India, 1 miliard în estul Chinei și 800 de milioane în Africa sub-sahariană s-ar număra printre cei care se confruntă cu căldură care depășește toleranța umană, spun cercetătorii.

Acest lucru s-ar putea extinde în partea de est și centrală a SUA dacă temperaturile de pe Pământ ar crește cu 3°C (5,4°F) peste nivelurile preindustriale. Locuitorii din Florida, New York, Houston și Chicago ar trebui să suporte cu toții niveluri periculoase și înăbușitoare de umiditate, în timp ce căldura extremă ar putea face ravagii în rândul celor care trăiesc în anumite părți ale Americii de Sud și Australia, potrivit noului studiu al Penn State University.

Oamenii nu pot suporta decât atât de multă căldură înainte de a se expune riscului unui atac de cord sau un accident provocat de căldură. Bătrânii, copiii și cei cu probleme de sănătate sunt deosebit de vulnerabili, dar în condiții de încălzire climatică experții se tem că alte miliarde ar putea fi, de asemenea, în pericol.

„Pe măsură ce oamenii se încălzesc, transpiră și le este pompat mai mult sânge în piele, astfel încât să își poată menține temperatura centrală prin pierderea căldurii în mediu”, a spus coautorul studiului, Larry Kenney. „La anumite niveluri de căldură și umiditate, aceste ajustări nu mai sunt suficiente, iar temperatura centrală a corpului începe să crească.

Miliarde de oameni vor suferi

„Aceasta nu este o amenințare imediată, dar necesită o formă de alinare. Dacă oamenii nu găsesc o modalitate de a se răci în câteva ore, ei pot ajunge la epuizare de căldură, insolație și tensiune asupra sistemului cardiovascular, ceea ce poate duce la atacuri de cord la persoanele vulnerabile.”

Valurile de căldură record din SUA, Europa și China din această vară au scos din nou în lumina reflectoarelor cât de multă căldură este prea mult pentru oameni. Anul trecut, cercetătorii de la Penn State au dezvăluit că limita superioară de temperatură pentru siguranța umană a fost mult mai mică decât se credea inițial.

Anterior se credea că o temperatură de 95°F (35°C) – egală cu o temperatură de 95°F la 100% umiditate sau 115°F la 50% umiditate – era limita superioară.

În acest moment, corpul uman nu s-ar mai putea răci prin evaporarea transpirației de la suprafața corpului pentru a asigura o temperatură centrală stabilă a corpului. Cu toate acestea, cele mai recente cercetări sugerează că limita superioară este de fapt 87°F (31°C) la 100% umiditate sau 100°F (38°C) la 60% umiditate.

Punctul cheie de remarcat este că nu este vorba doar despre ceea ce spune termometrul. În schimb, este o combinație de căldură și umiditate - cunoscută sub numele de „temperatura căldurii umede”.

Acesta este un indicator direct care arată cât de bine răcește corpul transpirația și se măsoară prin atașarea unei cârpe umede la recipientul unui termometru. În istoria omenirii, temperaturile și umiditatea care depășesc limitele umane au fost înregistrate doar de câteva ori - și doar pentru câteva ore. Acestea au avut loc în Orientul Mijlociu și Asia de Sud-Est, au spus cercetătorii.

Cercetătorii din noul studiu au modelat creșteri ale temperaturii globale cuprinse între 1,5 ° C (2,7 ° F) și 4 ° C (7,2 ° F) - considerat cel mai rău scenariu în care încălzirea ar începe să se accelereze și omenirea să experimenteze așa-zisele ”zile negre” de căldură extremă.

În unele părți din India, Pakistan, estul Chinei și Africa sub-sahariană, locuitorii ar trebui să suporte valuri de căldură cu umiditate ridicată dacă încălzirea globală nu este redusă. Acestea pot fi deosebit de periculoase, deoarece înseamnă că aerul nu poate absorbi excesul de umiditate, ceea ce, la rândul său, limitează cantitatea de transpirație care se evaporă din corpul uman.

În cel mai rău caz de creștere a temperaturilor globale cu 4°C (7,2°F), orașul-port Al Hudaydah din Yemen – care găzduiește peste 700.000 de oameni la Marea Roșie – ar fi aproape nelocuibil. Asta pentru că locuitorii ar trebui să suporte temperaturi care depășesc limitele toleranței umane în 300 de zile pe an.

„Cel mai mare stres termic va avea loc în regiunile care nu sunt bogate și care se așteaptă să experimenteze o creștere rapidă a populației în următoarele decenii”, a spus co-autorul Matthew Huber, de la Universitatea Purdue.

„Ca urmare, miliarde de oameni săraci vor suferi și mulți ar putea muri. Dar națiunile bogate vor suferi și de această căldură și, în această lume interconectată, toată lumea se poate aștepta să fie afectată negativ într-un fel”.

Din hărțile realizate de experți se observă foarte multe țări care vor fi afectate de căldura extremă: Statele Unite, China (1 miliard de oameni), India, Pakistan (2,2 miliarde de oameni în cele 2 țări), Africa sub-sahariană (800 de milioane de oameni), dar și din Golful Persic, precum Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Iraq, dar și Australia și America de Sud.

