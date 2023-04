Un val de căldură tropical va aduce temperaturi extreme pentru luna aprilie

În cea mai mare parte a Europei, luna aprilie a fost până acum destul de rece și destul de umedă pe alocuri.

Cu toate acestea, Spania a rămas foarte uscată și foarte caldă, păstrând aerul subtropical care a dus la incendii de pădure și la o secetă generalizată. Se așteaptă ca norii de căldură de la tropice să continue să afecteze țara în următoarele zile, amenințând recordul de temperatură maximă din aprilie.

Cea mai ridicată temperatură înregistrată vreodată în Spania pentru această lună este de 37,4 grade Celsius în Murcia, la 9 aprilie 2011. Prognozele sugerează că pe 26 aprilie temperaturile vor atinge pe scară largă 35-38 C, iar la Sevilla s-ar putea atinge chiar o maximă de 39 C. Pentru comparație, maxima lunii aprilie în Sevilla este de 35,4 C. Este posibil ca săptămâna viitoare să fie spulberate recordurile lunii.

Cum va fi vremea în România

În săptămâna 24 aprilie – 1 mai, temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric va fi local deficitar în regiunile sud-vestice, precum și în cele nordice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

Apoi, în intervalul, 1– 8 mai mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor avea o tendință ușor excedentară în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă a anului, au precizat meteorologii.