Țara unde plătești amendă de 3.000 de euro dacă pornești căldura mai devreme decât e stabilit prin lege. Temperatura nu trebuie să depășească 19°C în locuințe și 17°C în clădiri comerciale

Țara unde plătești amendă de 3.000 de euro dacă pornești căldura mai devreme decât e stabilit prin lege. Temperatura nu trebuie să depășească 19°C în locuințe și 17°C în clădiri comerciale
Italienii trebuie să fie atenți la regulile de încălzire a locuinței FOTO Pixabay

Odată cu sosirea toamnei și a primelor zile reci, italienii trebuie să respecte datele și limitele de temperatură stabilite pentru fiecare zonă climatică, pentru a evita sancțiuni substanțiale.

În funcție de regiune, caloriferele pot fi pornite între 1 noiembrie și 15 aprilie, cu ore zilnice limitate, iar temperatura nu trebuie să depășească 19°C în locuințe și 17°C în clădiri comerciale. Nerespectarea acestor reguli poate atrage amenzi între 500 și 3.000 de euro, plus penalități locale suplimentare. În plus, experții recomandă soluții de economisire a energiei, de la monitorizarea temperaturii și întreținerea sistemelor, până la instalarea de robinete termostatice și folosirea tehnologiilor moderne.

Italia este împărțită în șase zone climatice, clasificate în funcție de temperatura medie anuală, arată Corriere della Sera.

Când se pornește căldura

Prima zonă A include insulele Lampedusa, Linosa și Porto Empedocle: caloriferele pot fi pornite de la 1 decembrie până la 15 martie, timp de maximum șase ore pe zi.

În zona B, care include provincii calde precum Agrigento, Palermo, Catania și Reggio Calabria: de la 1 decembrie până la 31 martie, încălzirea poate fi menținută pornită maximum 8 ore pe zi.

Urmează categoria C, care include orașe precum Napoli, Salerno, Cagliari și Taranto: caloriferele pot fi pornite între 15 noiembrie și 31 martie, timp de maximum 10 ore pe zi.

Zona D include orașe precum Roma, Florența, Genova și Pescara: încălzirea poate fi pornită între 1 noiembrie și 15 aprilie, timp de 12 ore pe zi.

În zona E, care include cea mai mare parte a nordului și centrului Italiei, inclusiv Milano, Torino, Bologna și Veneția, caloriferele pot fi pornite 14 ore pe zi, între 15 octombrie și 15 aprilie.

În cele din urmă, zona F reprezintă cele mai reci zone ale țării, cum ar fi Belluno, Trento și Cuneo: aici nu există restricții privind datele de pornire și oprire a încălzirii.

Cât de mare poate să fie temperatura

Nu sunt reglate doar caloriferele atunci când sunt pornite și oprite, ci și temperatura, care în locuințe nu trebuie să depășească 19°C, cu o toleranță de 2 grade. În clădirile industriale sau comerciale, însă, nu poate depăși 17°C.

Nerespectarea regulilor riscă amenzi, care, așa cum subliniază Assoutenti, pot varia de la un minim de 500 EUR până la un maxim de 3.000 EUR. Pot fi adăugate amenzi suplimentare, stabilite de municipalități și autorități locale, de până la 800 EUR.

