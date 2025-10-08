Ce spun medicii despre temperatura pe care trebuie să o păstrăm în locuințe în sezonul rece. "La fel de importantă este și umiditatea în cameră"

Odată cu venirea frigului, tot mai mulți români pornesc centrala termică, însă specialiștii avertizează că temperatura prea ridicată în locuință poate afecta somnul și sănătatea. Medicul pneumolog Răzvan Lungu recomandă menținerea unui climat interior între 18 și 20 de grade Celsius pentru un somn odihnitor și o stare generală bună, subliniind totodată importanța unei umidități adecvate și a unui program constant de odihnă.

Momentul optim pentru activarea sistemului de încălzire survine atunci când media temperaturilor exterioare scade sub 15°C, prag care marchează începutul răcirii semnificative a locuinței și reducerea confortului termic sub nivelul considerat normal, arată Digi 24.ro.

„Pentru un somn odihnitor și de calitate, se recomandă ca temperatura din locuință să fie menținută la un nivel mai scăzut, ideal între 18 și 20 de grade Celsius. Totuși, temperatura optimă pentru odihnă variază de la un organism la altul. Unele persoane se simt confortabil dormind la aproximativ 19 grade Celsius, în timp ce altele preferă un ambient mai cald, de peste 23-24 de grade Celsius. Ideal ar fi ca, în sezonul rece, temperatura setată pe timpul nopții să nu depășească 24°C, iar căldura să fie distribuită uniform în întreaga locuință. Astfel, se evită variațiile mari de temperatură între încăperi, care pot influența negativ confortul și calitatea somnului. Pe lângă temperatura optimă, la fel de importantă este și umiditatea în camera. Aceasta trebuie să fie intre 30 și 50%”, a declarat pentru Digi24 Răzvan Lungu, medic specialist pneumolog, atesat în somnologie.

Specialistul recomandă aceeași temperaturi și pentru bebeluși.

„Temperatura optimă pentru somnul bebelușilor și copiilor mai mari este similară cu cea recomandată adulților, însă cei mici sunt mai sensibili la variațiile bruște de temperatură și pot resimți mai puternic disconfortul provocat de căldura excesivă,” a mai precizat medicul specialist.

Schimbările bruște de temperatură afectează sănătatea

Expunerea la temperaturi care depășesc zona de confort, fie prea ridicate, fie prea scăzute, poate genera oboseală fizică și mentală, confuzie, modificări ale tensiunii arteriale și dificultăți de concentrare.

„Variațiile bruște de temperatură pot pune o presiune suplimentară și asupra sistemului cardiovascular, crescând riscul de accidente vasculare cerebrale sau atacuri de cord, în special pentru persoanele care se confruntă deja cu afecțiuni cardiace”, a mai adăugat acesta.

Medicul face și câteva recomandări pentru un somn odihnitor.

"În primul rând, este recomandat să evităm, cât de mult posibil, folosirea/expunerea la lumina ecranelor înainte de culcare. Lumina albastră a ecranelor (telefon, tabletă, tv) ne poate păcăli creierul și îl poate face atent în alte direcții, fără să mai secrete suficientă melatonină, hormon important pentru odihnă. Organismul uman are nevoie de o perioadă de adaptare înainte de ora de somn, prin care să se refacă și să se relaxeze, după ce a trecut printr-o serie de transformări (stres, agitație, muncă) în timpul zilei. Astfel, lumina din încăpere, înainte cu o oră, două de somn, nu trebuie să fie una puternică, ci una caldă, poate chiar o lumină ambientală. Oamenii trebuie să știe că nu sacrificăm somnul pentru a îndeplini alte sarcini, deoarece organismul are anumite limite biologice.

Avem nevoie de un necesar minim de somn pe care, dacă nu îl îndeplinim, atunci vom resimți oboseala și pot apărea anumite afecțiuni medicale", a mai precizat medicul specialist

Care este ora potrivită pentru somnul de noapte

"Adaptabilitatea la un program ține de fiecare persoană în parte și de modul cum își gestionează rutina zilnică. Este indicat să respectăm un program în ceea ce privește ora de somn, cu o oră de culcare și de trezire asemănătoare în fiecare zi, indiferent de ziua săptămânii. Ora de culcare ar fi bine să fie, aproximativ, până în ora 11 seara, iar ora de trezire poate varia în funcție de programul fiecăruia (de la 7 până la 9 dimineața)”, conchide medicul Răzvan Lungu.

