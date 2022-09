Ucraina a reușit să reabiliteze câteva linii de cale ferată care fac legătura cu România și care erau închise de peste 10 ani. Ar fi trebuit să reabilităm și noi pe partea noastră calea ferată asftel încât ucrainenii să poată trece mărfurile prin țara noastră.

Numai că în România lucrările întârzie. Și acest lucru nu se întâmplă pentru că nu se dorește sau nu se poate, ci pentru că la noi lucrurile nu sunt niciodată ușor de realizat.

Ionuț Ciurea, președintele Asociației Pro Infrastructură, a explicat într-un interviu acordat Ziare.com de ce avem viteză de melc atunci când vine vorba despre reabilitarea acestei părți de cale ferată.

”Finanțarea pentru conexiunile de genul acesta cu Ucraina e o picătură într-un ocean. Noi nu putem să preluăm o cantitate semnificativă din exporturile ucrainenilor.

Conexiunile și ce se încearcă acum să se facă pe problematica aceasta ucraineană se fac cu bani interni, de la buget. Pentru că trebuie să contractezi pe cât posibil fără licitație, cu bani la dispoziție rapid. Nu poți să faci astfel de lucrări pe fonduri europene fără să ai cerere de finanțare, fără să ai proiectul respectiv pus undeva. Atunci faci cu ce ai prin casă. Din acest motiv merge atât de greu pentru că prin casă nu ai, pentru că ești sărac lipit.

Banii pentru reparații și întreținere pe calea ferată se dau cu țârâita în ultimii ani, sunt cam la 10-15% din necesar. Din acest motiv rețeaua de cale ferată a ajuns dărăpănată în proporție de 75%. Trei sferturi din calea ferată are scadența la reparație capitală. Cu atât mai mult a fost neglijată partea aceasta estică.

De câte ori, în ultimii 30 de ani s-a vorbit de nevoia de a avea conexiuni feroviare bune cu Ucraina sau cu Republica Moldova. Niciodată. Pe noi ne-a prins oportunitatea total nepregătiți”, a explicat Ionuț Ciurea.

Alexander Kamyshin, șeful companiei de căi ferate din Ucraina, a anunțat în urmă cu o spătămână că au fost finalizate lucrările de reabilitare la două noi segmente de cale ferate care leagă orașele ucrainene de cele din nordul României: Rakhiv (Rahău) – Berlebash – graniță (19.3 km) și Teresva – graniță (1.1 km). Cele două linii au fost închise în urmă 11, respectiv 15 ani, scrie presalocala.com.

