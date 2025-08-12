Calendarele pentru desfăşurarea Evaluării Naţionale 2025-2026 și a examenului de Bacalaureat, puse în consultare publică GALERIE

Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică proiectele de ordin pentru organizarea și desfășurarea examenelor de Evaluare Națională, admitere la liceu și Bacalaureat, marți, 12 august. Documentele includ și calendarele pentru Bacalaureat 2026, Evaluarea Națională 2025-2026, inclusiv simulările.

Cele 3 proiecte lansate în consultare publică de Ministerul Educației sunt:

Proiectul de ordin privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2025 – 2026

Proiectul de ordin privind organizarea admiterii în învățământul liceal 2026

Proiectul de ordin privind organizarea și desfășurarea examenului național de Bacalaureat 2026

„Documentele conțin și propunerile de calendare de desfășurare a examenelor naționale/activităților specifice, precum și propunerile de calendare pentru simulările examenelor naționale (evaluare națională și bacalaureat)”, se arată în mesajul Ministerului Educației.

Conform actualelor propuneri de calendare:

probele scrise ale evaluării naționale, respectiv ale examenului național de bacalaureat, se vor desfășura după finalizarea cursurilor anului școlar 2025-2026.

probele de evaluare a competențelor, în cadrul examenului național de bacalaureat, se vor desfășura după încheierea cursurilor anului școlar 2025-2026 pentru clasa a XII-a.

pentru probele scrise se păstrează prevederea prin care este permisă vizualizarea lucrărilor după afișarea rezultatelor inițiale și înainte de contestații, atât la evaluarea națională, cât și la bacalaureat.

Proiectele de ordine pot fi consultate prin accesarea linkurilor de mai jos:

Ads