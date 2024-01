De ce se vând ca pâinea caldă calendarele din 1996: oamenii au realizat un lucru extraordinar

Calendarele din 1996 fac furori pe internet în Statele Unite, unele dintre ele fiind vândute cu peste o sută de dolari. Motivul? 1996 și 2024 sunt bisecţi, adică au 366 de zile, şi fiecare an a început într-o zi de luni, potrivit site-ului specializat timeanddate.

Așadar, calendarul din 1996 poate fi folosit fără probleme și pentru 2024.

Iar asemănările nu se opresc aici: 1996 şi 2024 sunt amândoi ani cu Jocuri Olimpice (1996 la Atlanta şi 2024 la Paris) şi ani de alegeri prezidenţiale în Statele Unite, notează AFP.

Filmul Matilda, Tom Cruise în primul "Misiune imposibilă": glumele şi referinţele la anii '90 abundă pe reţelele de socializare, unii internauţi scotocind prin pivniţele lor pentru a găsi exemplare din 1996. O postare, care a fost vizualizată de peste două milioane de ori pe X (fostul Twitter), prezintă un calendar cu actorul Jonathan Taylor Thomas, care a jucat în adolescenţă în serialul "Meşterul Casei", care a fost foarte popular în Statele Unite în anii '90.

"Pentru informarea dumneavoastră, dacă aveţi acest calendar din 1996 cu Jonathan Taylor Thomas, datele corespund celor din 2024, deci îl puteţi reutiliza", se arată pe contul SpaceMonkeyX.

Just FYI, if you have this 1996 Jonathan Taylor Thomas calendar, the dates match up with 2024, so you can use it again. pic.twitter.com/c6Fhk6amJ2