Primaria Arad schimba bradul de Craciun din centrul orasului. Oamenii s-au plans ca avea coroana prea rara si era uscat

Aradenii sunt nemultumiti ca bradul are coroana prea rara si pare uscata, primarul Aradului, Calin Bibart , a scris pe contul sau de Facebook ca a dispus sa nu aiba loc receptionarea amenajarii speciale de Craciun."Am dispus sa nu se receptioneze si sa nu se plateasca bradul din fata Primariei, precum si desfacerea si inlocuirea acestuia fara niciun fel de alte costuri suplimentare. Din respect pentru Arad", a scris primarul.Costul bradului, adus din Arieseni, judetul Alba, a fost de 7.299 lei.Bradul devenise, in ultimele zile, tinta a numeroase critici si ironii in mediul online. Seara, cand miile de beculete care decoreaza pomul inalt de peste 20 de metri sunt aprinse, nu se observa coroana rara, insa oamenii au remarcat ca ziua "se vede prin brad", din cauza ca sunt putine ramuri.Numeroase poze cu pomul de Craciun fotografiat ziua au fost postate pe retelele de socializare si au atras sute de comentarii critice. Multi dintre cei care au comentat au postat fotografii cu brazi din alte orase, aratand diferentele evidente si concluzionand ca municipiul Arad are cel mai urat pom instalat de sarbatorile de iarna in fata Primariei.In seara zilei de 3 decembrie, zeci de persoane, intre care multi copii, au participat la aprinderea luminilor din bradul de Craciun instalat in fata Primariei Arad, eveniment la care a fost prezent si primarul orasului, Calin Bibart.