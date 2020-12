VIDEO Zeci de persoane au asistat la aprinderea luminilor din bradul de Craciun de la Arad. Primarul nu a purtat masca la eveniment

Primaria Arad anuntase anterior ca luminile bradului vor fi aprinse in acest an fara cadru festiv de catre primar, "dar si de catre fiecare aradean in parte", prin intermediul unei aplicatii online unde putea fi apasat un buton virtual."Ne-am gandit la o solutie deosebita, dar sigura pentru evenimentul mult asteptat, aprinderea luminilor bradului de Craciun. Am creat o platforma prin care aradenii pot fi parte activa a acestui moment festiv. Invit toti aradenii sa acceseze linkul si sa dea start magiei sarbatorilor de iarna", afirmase primarul intr-un comunicat de presa transmis cu cateva ore inainte de inceperea evenimentului.Comunicatul mai arata ca "este pentru prima data in ultimii ani cand cei mici nu vor putea fi prezenti pe platoul din fata Palatului Administrativ la mult asteptata festivitate a finalului de an".Totusi, in fata Primariei Arad se aflau, la ora 19,00, zeci de persoane care asteptau aprinderea luminilor de catre primar, care avea in mana o telecomanda. Edilul, langa care se afla si un barbat costumat in Mos Craciun, a aprins luminile la ora 19,00."Incercam sa pastram si distantare sociala. Din pacate, n-am putut sa facem ca in fiecare an, cu scena, colinde, cadouri, incercam sa ne adaptam la conditii", a spus Calin Bibart dupa ce a aprins luminile.Edilul a urcat apoi pe o bicicleta si a pedalat pentru a produce electricitatea necesara care alimenta luminile dintr-un pom de Craciun mai mic, amplasat langa cel de peste 20 de metri inaltime.