Afacerist controversat, autoproclamat „candidat de rezervă” pentru Călin Georgescu: ”Avem nevoie de plan B, am văzut ce s-a întâmplat”

Afaceristul Călin Donca din Brașov a anunțat că va candida la alegerile prezidențiale de anul acesta din postura de „candidat de rezervă” pentru Călin Georgescu.

Călin Donca, cu afaceri în criptomonede, arestat preventiv anul trecut pentru infracțiuni financiare, este un susținător al lui Călin Georgescu, fiind văzut și la mitingurile organizate de acesta.

„Pe 4 mai votez Călin Georgescu, atât eu, cât și soția mea, cât și familia, cât și apropiații, cât și tot epace-le (platforma creată pentru strângerea de semnături - n.red), pentru că de aceea ne-am pornit la drum în decembrie 2024 și am susținut necontenit Călin Georgescu, prin oamenii pe care i-am dus la CCR, prin susținerea mea de pe online, prin contul de TikTok care mi-a fost închis și este primul pe listele SRI, prin tot ceea ce facem și semnăturile pe care deja le-am dus și cele care urmează. Candidez la funcția de președinte ca și candidat de rezervă, deoarece vreau să-i conving pe cei care ar vrea să suspende candidatura domnului Călin Georgescu că dacă o vor face vom fi mai mulți care stăm la rând și nu vor putea să ne anuleze pe toți.

Vreau să-i conving pe cei care au anulat turul doi că de data asta nu o să le mai meargă, că ne-am prins cum funcționează treaba și o vom face fără ajutor extern, pentru că orice ajutor extern pe care-l primim întotdeauna o să ni se ceară înapoi. Așadar, suntem puternici, cei care înțelegem de ce,” a transmis Călin Donca pe TikTok.

El a mai susținut că s-au adunat 100.000 de semnături din partea epace.

@kalindonca Avem 100.000 de semnaturi din partea epace pe care le voi aduna personal din tara iar mai departe sustinem CG Presedinte🇷🇴 ♬ original sound - kalindonca

„Se pregătesc acțiuni ample de a nu fi lăsat să candideze. Am spus public, am spus că avem nevoie de plan B, am spus că este nevoie să fim pregătiți, să fim uniți. Unii au dat cu pietre în mine, unii au înțeles”, a mai spus afaceristul.

Afacerist controversat

Omul de afaceri braşovean Călin Donca a fost arestat preventiv în 2023, mai apoi plasat sub control judiciar, în dosarul în care este acuzat de infracţiuni financiare alături de alte două persoane.

Conform unui comunicat transmis anterior de DIICOT, cei trei ar fi membri ai unei grupări infracţionale şi sunt cercetaţi pentru săvârşirea de infracţiunilor de evaziune fiscală, delapidare, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi operaţiuni de manipulare a pieţei de capital.

Astfel, potrivit anchetatorilor, respectivele persoane ar fi înregistrat în contabilitatea unor societăţi operaţiuni fictive, cu consecinţa micşorării bazei de calcul a impozitului pe profit şi a măririi cuantumului TVA deductibilă, care a avut ca rezultat sustragerea de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului consolidat al statului, cauzând un prejudiciu de 4.346.286 de lei.

De asemenea, prin documente care ar atesta operaţiuni fictive, liderul grupării ar fi transferat sau ar fi dispus transferarea a 8.337.746 de lei între societăţi aparţinând sau controlate de membrii grupării, dintre care una ar fi înregistrată în Emiratele Arabe Unite - Dubai, precum şi achiziţionarea unor bunuri de lux, în valoare de 340.000 USD, toate acestea fiind însuşite din patrimoniul societăţii, fapt care întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de delapidare având consecinţe deosebit de grave.

Totodată, membrii grupării ar fi iniţiat un proiect în domeniul monedelor virtuale, deţinut şi controlat de către aceştia, creând propria monedă virtuală.

"Având în vedere interesul scăzut pentru aceasta, membrii grupării ar fi întreprins operaţiuni de manipulare a pieţei de capital, inducând, totodată, persoanele interesate în eroare, prin diseminarea în spaţiul public a unor informaţii nereale, potrivit cărora investiţia în această monedă virtuală poate genera câştiguri de 100 de ori mai mari, şi reuşind obţinerea unor sume importante de bani (aproximativ 700.000 USD)", susţin procurorii de combatere a criminalităţii organizate.

Călin Georgescu, control judiciar

Călin Georgescu a declarat miercuri seara, la ieșirea din sediul Parchetului General, că va candida 'cu siguranță' la alegerile prezidențiale, iar 'sancțiunile americane vor clarifica situația și în România'.

După aproape cinci ore de audieri, Călin Georgescu a fost întâmpinat de soție și sute de susținători pe treptele Parchetului General.

'Nu mă mai surprinde nimic. Îmi amintește de mentalitatea și sistemul comunist din anii '50. Deci, nu este nicio diferență. Noi mergem înainte. Cu siguranță că noi, poporul, suntem această putere, suntem energia, noi suntem România. Nu vom îngenunchea sub nicio formă. Lucrurile nu mă surprind, cum spuneam, și vom continua pentru libertate. Cu siguranță (voi mai candida - n.r.)', a declarat Georgescu, în aplauzele oamenilor.

De asemenea, el a spus că 'toată omenirea știe ce se întâmplă în România cu acest sistem', corupția uriașă la nivel mondial va fi deconspirată, iar 'sancțiunile americane vor clarifica situația și în România'.

'Pe 6 decembrie (când au fost anulate alegerile - n.r.), ne-au făcut o mare favoare. Corupția a fost arătată pe viu. Toată omenirea știe ce se întâmplă în România cu acest sistem. Nu pot decât să salut inițiativa de disperare. Nu este doar de aici, este combinată cu Bruxellesul. Este o poziție care ne-a arătat că sistemul funcționează cât mai poate. Este la faza de final. Dar, categoric, știm că nu este vorba doar de lacheismul de aici de serviciu, din interior (n.r. - arată spre Parchet), sub nicio formă. Este vorba și de ce se întâmplă la Bruxelles. Iar ceea ce dovedește, astăzi, America, prin președintele Trump și Vance este exact demonstrația clară că suntem pe drumul cel bun, că toată această corupție uriașă la nivel mondial va fi deconspirată, iar sancțiunile americane vor clarifica situația și în România, cu mare certitudine', a adăugat Georgescu.

Întrebat de un reporter dacă va fi lăsat să candideze, Georgescu a răspuns: 'Uitați-vă ce este aici. Nu mai contează nimic, decât poporul român'.

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, a fost pus sub control judiciar de procurorii de la Parchetul General pe o perioadă de 60 de zile, el având mai multe interdicții, printre care să părăsească țara fără încuviințarea autorităților judiciare, și nu are voie să posteze pe rețelele de socializare conținut cu caracter legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob.

El este urmărit penal pentru săvârșirea a șase infracțiuni: instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, în formă tentată; comunicarea de informații false; fals în declarații în formă continuată; inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter fascist, rasist ori xenofob, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup; promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe; inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter antisemit, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unei astfel de organizații.

