Călin Donca a dat în judecată TikTok după ce i-a fost închis contul din cauza susținerii lui Călin Georgescu

Călin Donca este furios pentru că i-a fost închis contul de TikTok, după ce a izbucnit scandalul de la alegerile prezidențiale. Susținător al lui Călin Georgescu, afaceristul brașovean a postat numeroase clipuri în care îl promova voluntar pe candidatul independent. Pentru asta, TikTok i-a închis contul de pe rețeaua de socializare.

Călin Donca se plânge că i s-au încălcat drepturile după ce și-a spus părerea pe social media în ceea ce-l privește pe Călin Georgescu, pe care îl considera potrivit pentru funcția de președinte.

Însă, după ce autoritățile au început să investigheze conturile care îl promovau pe politician, cu suspiciunea că influenceri au fost plătiți să-i facă reclamă nesemnalată chiar dinainte de începerea campaniei electorale, CCR a anulat primul tur al alegrilor, unde Georgescu a fost favorit. Acum, autoritățile au cerut companiei TikTok să investigheze toate conturile care i-au făcut campanie nesemnalată lui Călin Georgescu, iar reprezentanții rețelei de socializare au decis să închidă sute de conturi care păreau suspecte. În această situație este și Călin Donca, care susține că nu a făcut promovare pentru nimeni, doar și-a expus părerile personale pe internet.

„Mi-au închis contul de TikTok și a zis avocatul meu să nu-i lăsăm așa. Puteam să facem alt cont, că oricum urcam înapoi. Ajung la 2-300.000 într-o lună, dar nu ăsta e scopul. Cineva din sutele care sunt în situația mea trebuie să facă ceva.

Din câte am înțeles, au fost închise cam 300 de conturi, deci nu doar al meu. Pe motiv de campanie electorală. Nu avem voie să vorbim, trebuie să stăm așa, cum am stat 35 de ani. Eu n-am făcut în viața mea politică, n-am avut nicio apartenență, nu am făcut afaceri cu statul, nu m-a interesat partea asta. Au speriat mai multe persoane.

Pe mine, care am fost arestat și am stat cu procurorul în fiecare săptămână de vorbă, nu mă mai sperie nimic. Știu cum e să fii arestat, știu că nu se termină viața, știu că te pot ține doar un termen limitat.

Nimeni din România nu a dat TikTok în judecată. Companie mare, că nu ne punem rău cu ea. Și ce? Și dacă e companie mare îi las să-mi încalce drepturile? Nu am dezinformat, mi-am exprimat opinii proprii. Nu-mi închizi un cont cu 650.000 de urmăritori la care lucrez de trei ani de zile. Eu am respectat tot ce zic ei acolo și ei nu respectă ce scriu ei că ar trebui să respecte. În cazul ăsta i-am dat în judecată.

Avocatul meu a dat în judecată acum patru ani Revolutul. Blochează banii oamenilor așa… fără detalii. I-a dat în judecată și-n ziua următoare nu doar că au deblocat contul, ci și-au cerut public scuze. Păi a apărut în toată presa internațională că Revolutul închide conturi fără motiv. Și asta o să apară. Noi luni, când apare chemarea în judecată pe portal, oricum avem dovada că am trimis la tribunal, în momentul acela avocatul meu va trimite în toată Europa. Nu e doar cazul meu. Sunt sute”, a declarat Călin Donca pentru cancan.

