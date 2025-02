Alex Jones explică "arestarea" lui Călin Georgescu: "Globaliștii" au nevoie de România pentru a declanșa un război nuclear contra Rusiei VIDEO

Omul de afaceri american Alex Jones, cunoscut pentru luările sale de poziție conservatoare și conspiraționiste, a transmis miercuri seara, 26 februarie, pe rețeaua X, un scurt comentariu despre situația din România, în ziua în care Călin Georgescu a fost audiat la Parchetul General.

Alex Jones susține că Georgescu a fost "arestat" la câteva ore după ce a dat un interviu pentru site-ul Infowars, site fondat de Alex Jones.

"Călin Georgescu, președintele României ales în mod corespunzător, a fost arestat la doar câteva ore după interviul său exclusiv la Infowars", a anunțat Alex Jones pe rețeaua X.

Alex Jones este de părere că NATO ar avea o nevoie strategică să mențină România "sub control globalist", pentru a escalada tensiunile cu Rusia și a declanșa chiar un al treilea război mondial, împotriva Rusiei, un război nuclear. Jones susține că România are cea mai mare bază navală NATO din zonă, ”mai mare decât cea din Germania”, referindu-se probabil la baza de la Mihail Kogălniceanu.

Despre Alex Jones se știe că promovează teorii conspiraționiste, cea mai scandaloasă fiind cea care i-a adus o condamnare legată de afirmațiile sale despre masacrul de la Sandy Hook din anul 2012, in care 20 de copii si 6 adulți au fost uciși într-o școală.

Jones a susținut în mod fals că masacrul de la Sandy Hook a fost o „înscenare” orchestrata de guvernul SUA pentru a impune măsuri de control asupra armelor și că victimele masacrului n-au fost decât „actori de criză”.

