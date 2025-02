Apel pentru "salvarea" lui Călin Georgescu. Elon Musk și vicepreședintele american JD Vance, chemați să comenteze situația. Imaginile cu reținerea VIDEO

Ridicarea pentru audieri a lui Călin Georgescu a stârnit reacții puternice, inclusiv din partea lui Mario Nawfal, o voce influentă în mișcarea MAGA (Make America Great Again) din Statele Unite. Nawfal a afirmat pe platforma „X” că „președintele legitim al României” a fost arestat, susținând că urma să-i ia un interviu chiar în ziua respectivă.

„ULTIMĂ ORĂ: PREȘEDINTELE LEGITIM AL ROMÂNIEI, ARESTAT! Mă trezesc cu vestea că toți susținătorii lui Călin au fost percheziționați. Așa că îl sun imediat pe Călin pentru un interviu, programat în două ore și jumătate. Cu câteva secunde în urmă, mă sună și îmi spune că tocmai a fost arestat!”, a scris Nawfal, potrivit Hotnews.

Acesta a îndemnat personalități influente, precum Elon Musk și vicepreședintele american JD Vance, să comenteze situația. El l-a întrebat pe Musk: „Cum poate un judecător să anuleze o alegere și să nu fie considerat un dictator?”.

În plus, Nawfal a redistribuit un interviu realizat cu Georgescu la începutul lunii februarie și a publicat o înregistrare video ce pare filmată de șoferul acestuia. Situația rămâne în desfășurare, iar reacțiile internaționale continuă să apară.

🚨🇷🇴 EXCLUSIVE: ROMANIA'S RIGHTFUL* PRESIDENT ARRSTED!

Below is a video I just received from Calin Georgescu's team showing him getting arrested, 2.5 hours before our second interview, and less than an hour after our call.

This comes after his supporters were all raided, less… https://t.co/2UBtfXp7Nt pic.twitter.com/mymxeV7K9f