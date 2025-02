Cristela Georgescu a primit un telefon din SUA, după ce Călin Georgescu a ajuns la parchet. A fost anunțată că mesajul soțului ei a fost trimis către Trump, Musk și Vance

Alex Jones, unul dintre cei mai mari conspiraționiști de pe Twitter, sare în apărarea lui Călin Georgescu, cu care a și realizat recent un interviu. Jones, care trebuie să dea 1,5 miliarde de dolari despăgubiri pentru că a mințit în legătură cu masacrul de la școala din Sandy Hook, a preluat mesajul lui Călin Georgescu pentru americani, l-a postat pe contul lui de Twitter și i-a menționat pe Donald Trump, Elon Musk și JD Vance, în această ordine.

„Astăzi, Călin Georgescu trebuia să-și depună candidatura pentru președinție. În urmă cu doar 10 minute, sistemul l-a oprit în trafic și a fost dus la audieri la Parchetul General! Unde este acum democrația, unde sunt partenerii care ar trebui să apere democrația?” este mesajul echipei lui Georgescu, preluat de Alex Jones. Acesta a venit și cu propriile comentarii, înregistrându-se la volan, în timp ce conducea pe autostradă.

„La câteva ore după ce a fost la mine în emisiune, adevăratul președinte român, președintele de drept, Călin Georgescu, a fost arestat în timp ce era în trafic. Poliția secretă i-a dat documentele. Se ducea să se înregistreze pentru noile alegeri. A câștigat precedentele alegeri, ei recunosc asta. NATO și UE le-au anulat. Comisia UE, care nu este aleasă, s-a lăudat cu asta. Este tiranie totală. Donald Trump a spus asta, Elon Musk asemenea, și eu la fel. Este tiranie” a spus Alex Jones, autorul infamei conspirații că hormonii din apă face broaștele homosexuale.

Jones a continuat să explice cum scoaterea lui Călin Georgescu din joc ar fi parte a unui plan secret al Vestului de a folosi România ca rampă de lansare pentru un război cu Rusia. Acuzațiile sunt, evident, neadevărate, dar reprezintă una dintre teoriile favorite ale susținătorilor lui Georgescu din străinătate. Ideea a venit chiar de la candidat.

„Avem nevoie ca Trump și Elon Musk să se implice puternic, să îi sară în ajutor. Este un tip grozav” a spus Jones.

Clipul infamului conspiraționist se încheie cu o dezvăluire surpriză.

„Tocmai am vorbit cu soția lui, cu directorul lui de comunicare. O să avem în direct și pe unii dintre oamenii lui. Ce vedem aici este ce se întâmplă peste tot. Cu asta ne confruntăm.

Mesajul lui de urgență pentru președintele Trump este pe contul meu. Mesajul de urgență pentru Elon Musk” a concluzionat Alex Jones.

I Just Spoke To His Wife And This Is His Emergency Message To America! Today, Călin Georgescu was supposed to submit his candidacy for the new Presidency. Just 10 minutes ago, the system stopped him in traffic and he was taken for questioning at the General Prosecutor’s Office!… pic.twitter.com/GOBwPbksi5