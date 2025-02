Elon Musk, cel mai bogat om din lume și unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai președintelui SUA, Donald Trump, a transmis un mesaj în sprijinul lui Călin Georgescu.

Musk a postat acest mesaj pe rețeaua X (Twitter) în ziua de 26 februarie 2025, la doar câteva minute după ce polițiștii români l-au dus pe Georgescu la Parchetul General, pentru a fi audiat.

"Tocmai au arestat persoana care a câștigat cele mai multe voturi la alegerile prezidențiale din România. Acest lucru este complicat (messed up în limba engleză - n.n.)", a scris Elon Musk pe X.

Musk postează acest mesaj drept replică la un alt text de pe X, publicat de Johnny St. Pete. Mesajul lui St. Pete, destul de confuz, este următorul:

"Acesta este motivul pentru care Președintele României a fost arestat și cum aceasta se leagă de eliminarea Trumpismului/Populismului. Mike Benz explică modul în care Pakistanul transferă arme în România printr-un pod aerian pentru a fi utilizate pentru aprovizionarea Ucrainei.

NATO a vrut să construiască cea mai mare bază NATO de la Marea Neagră în România. România a ales recent un partid neutru din Rusia, care dorea să înceteze sprijinul acordat Ucrainei.

Pakistanul a fost atât de crucial pentru că anul trecut, Departamentul de Stat l-a demis pe Imran Khan. Ryan Routh, bărbatul care a făcut tentativa asupra lui Trump la Palm Beach, recruta pentru Ucraina în Pakistan.

Urmăriți banii și veți găsi întotdeauna urmele. După cum am spus săptămâna trecută, după ce și-au pierdut majoritatea finanțării propagandistice și influența, rămășițele globaliştilor vor face din UE ultimul lor bastion pentru a păstra cât mai mult control posibil. La acest lucru asiști acum în România"

Confuzia din mesajul postat de Elon Musk este evidentă, în condițiile în care Călin Georgescu nu a fost arestat (așa cum acuză colaboratorul președintelui Trump). Este real doar faptul că Georgescu este, în acest moment, audiat la Parchetul General, în calitate de suspect.

