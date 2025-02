Hackerii Anonymous râd de Călin Georgescu. "L-au percheziționat ca pe un infractor, ceea ce și este. S-ar putea să se fi lovit puțin la cap"

Grupul de hackeri Anonymous, cunoscuți pentru activismul lor politic, opoziția față de regimul Putin și pentru susținerea Ucrainei, se bucură după ce Călin Georgescu a fost dus la Parchet. Pe contul oficial de Twitter al grupării, care are peste 5 milioane de urmăritori, Anonymous fac haz de necazul lui Georgescu și al susținătorilor săi.

„Candidatul pro-rus susținut de Elon Musk din România, Călin Georgescu, a fost arestat. Autoritățile l-au percheziționat ca pe un infractor, ceea ce și este, și au găsit 10 milioane de dolari cash și bilete către Moscova. S-ar putea să se fi lovit puțin la cap” a scris Anonymous.

The Elon Musk backed pro-Russian candidate in Romania, Calin Georgescu has been arrested. Authorities raided him like the crook he is and found at least $10 million in cash and tickets to Moscow. He may have also bumped his head a little bit too. pic.twitter.com/1rjCmsmi84