MAE îi dă replica lui Elon Musk care se interesa de ancheta asupra lui Georgescu: "Sistemul de justiţie ar trebui să funcţioneze fără presiuni”

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) al României, Andrei Ţărnea, a transmis pe Internet, în ziua de 27 februarie, o replică la comentariul făcut de miliardarul american Elon Musk cu privire la ancheta care-l vizează pe Călin Georgescu.

În mesajul postat pe rețeaua X, Andrei Ţărnea subliniază că Justiţia este independentă în România şi că nimeni nu este mai presus de lege.

„Justiţia României este independentă şi nimeni nu este mai presus de lege. Sistemul de justiţie ar trebui să funcţioneze fără presiuni şi interferenţe. România este o democraţie bazată pe statul de drept, iar autorităţile române se concentrează pe asigurarea unor alegeri libere, corecte şi transparente”, a transmis purtătorul de cuvânt al MAE.

RO justice is independent and no one is above the law. The justice system should operate free of pressure & interference. RO is a democracy under the rule of law and RO authorities focus on ensuring free, correct and transparent elections.