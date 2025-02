Influencerul Mario Nawfal, apropiat de conservatorii americani și de Elon Musk, susține că a primit de la Călin Georgescu, la mijlocul zilei de 26 februarie, un mesaj în care Georgescu îl anunța că a fost arestat - deși la acel moment Georgescu nu era arestat, ci doar era condus de polițiști la Parchetul General, pentru a fi audiat.

Mario Nawfal a realizat recent un interviu cu Călin Georgescu și urma să realizeze un al doilea interviu, dar acest al doilea interviu nu mai poate fi realizat întrucât Georgescu a fost arestat, susține Nawfal.

„Cu două ore înainte de al doilea interviu și la câteva minute după ce am vorbit, primesc un telefon înfricoșător de la omul pe care România l-a votat ca să fie președinte: Mario, poliția este aici și mă arestează pe stradă. Nu pot face interviul”, relatează Mario Nawfal că i-a transmis Călin Georgescu.

Influencerul a publicat și un scurt mesaj audio despre care spune că l-a primit de la Călin Georgescu. Mesajul este următorul:

„Salut, Mario. Mă duc la poliție, direct din stradă. Mă duc la tribunal, avocații mei vor veni la mine. Mulțumesc”

🚨🇷🇴 EXCLUSIVE: CALIN GEORGESCU'S MESSAGE AS HE IS ARRESTED

Ads

Two hours before our second interview and minutes after we spoke, I get a chilling phone call from the man Romania voted to be President.

"MARIO, THE POLICE IS HERE ARRESTING ME ON THE STREETS. I CANNOT DO THE… https://t.co/dkciJHVHZs pic.twitter.com/EoY22UnJCg