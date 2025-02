Un jurnalist de la Kiev laudă săltarea lui Călin Georgescu: "ÎN SFÂRȘIT, o țară occidentală acționează să scoată influența rusească din rădăcină"

Jay in Kyiv, comentator politic și jurnalist american care stă la Kiev, laudă România că în sfârșit acționează împotriva influențelei rusești. Reacția lui de pe Twitter a venit după aducerea lui Călin Georgescu la Parchet, pentru audieri și după perchezițiile făcute la asociații lui.

„ÎN SFÂRȘIT, o țară occidentală acționează să scoată influența rusească din rădăcină. Au avut loc percheziții la nivel național în România. Anchetele în cazul candidatului pro-rus Georgescu arată ce știam cu toții, că este încă o marionetă a regimului Putin.

10.000.000 $ cash acasă la bodyguardul lui, călătorii dus-întors la Moscova, toate lucrurile obișnuite.

De ce alte țări nu iau în serios rușii?” a scris americanul pe contul său de Twitter cu 137.000 de urmăritori.

FINALLY one western nation is acting to root out Russian interference.

Nationwide police raids in Romania this morning as investigations into Pro-Russian candidate Georgescu reveal what we all knew, another puppet of the Putin regime.

$10,000,000 in cash at his bodyguards… pic.twitter.com/tthYaMeyBK