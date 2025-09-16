Care sunt cele 6 capete de acuzare pentru care este anchetat Călin Georgescu. Trimiterea în judecată vizează doar unul dintre ele

Care sunt cele 6 capete de acuzare pentru care este anchetat Călin Georgescu FOTO /Hepta

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată marți, 16 septembrie, pentru complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale. Acțiunea desfășurată de Parchetul General vizează doar unul dintre cele 6 capete de acuzare aduse lui Călin Georgescu.

Trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu, alături de mercenarul Horațiu Potra, vizează doar primul dintre capetele de acuzare, anunțate de procurori în luna februarie 2025.

Cei doi s-au întâlnit clandestin la o fermă din Ciolpani, imediat după anularea alegerilor prezidențiale, pentru a plănui împreună infiltrarea mercenarilor lui Potra în protestele organizate imediat după anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, pentru a crea haos.

Capetele de acuzare pentru care procurorii din cadrul Parchetului General au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de Călin Georgescu în luna februarie:

instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, în formă tentată, prev. de art.47 C.p rap. la art.32 C.p. rap. la art.397 alin.2 C.p.

comunicarea de informații false, prev. de art.404 C.p.

fals în declarații în formă continuată, prev. de art.326 alin. 1 C.p. cu aplic. art.35 alin.1 C.p. (privind sursele de finanțare a campaniei electorale și declarațiile de avere)

inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter fascist, rasist ori xenofob, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup, prev. de art. 3 alin.1 din O.U.G. 31/2002

promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. de art. 5 din O.U.G. 31/2002

inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter antisemit, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unei astfel de organizații, prev. de art. 6 alin.1 din Legea 157/2018

Ultimul capăt de acuzare este documentat și pe baza aparițiilor la autointitulata „televiziunea poporului” Realitatea Plus ale lui Călin Georgescu, unde acesta a continuat și după acțiunea penală să promoveze și să imite discursul unor figuri din istoria României acuzate de crime împotriva umanității.

