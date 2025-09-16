Care sunt cele 6 capete de acuzare pentru care este anchetat Călin Georgescu. Trimiterea în judecată vizează doar unul dintre ele

Marti, 16 Septembrie 2025, ora 12:02
Care sunt cele 6 capete de acuzare pentru care este anchetat Călin Georgescu FOTO /Hepta
Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată marți, 16 septembrie, pentru complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale. Acțiunea desfășurată de Parchetul General vizează doar unul dintre cele 6 capete de acuzare aduse lui Călin Georgescu.
Trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu, alături de mercenarul Horațiu Potra, vizează doar primul dintre capetele de acuzare, anunțate de procurori în luna februarie 2025.
Cei doi s-au întâlnit clandestin la o fermă din Ciolpani, imediat după anularea alegerilor prezidențiale, pentru a plănui împreună infiltrarea mercenarilor lui Potra în protestele organizate imediat după anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, pentru a crea haos.
Capetele de acuzare pentru care procurorii din cadrul Parchetului General au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de Călin Georgescu în luna februarie:
- instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, în formă tentată, prev. de art.47 C.p rap. la art.32 C.p. rap. la art.397 alin.2 C.p.
- comunicarea de informații false, prev. de art.404 C.p.
- fals în declarații în formă continuată, prev. de art.326 alin. 1 C.p. cu aplic. art.35 alin.1 C.p. (privind sursele de finanțare a campaniei electorale și declarațiile de avere)
- inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter fascist, rasist ori xenofob, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup, prev. de art. 3 alin.1 din O.U.G. 31/2002
- promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. de art. 5 din O.U.G. 31/2002
- inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter antisemit, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unei astfel de organizații, prev. de art. 6 alin.1 din Legea 157/2018
Ultimul capăt de acuzare este documentat și pe baza aparițiilor la autointitulata „televiziunea poporului” Realitatea Plus ale lui Călin Georgescu, unde acesta a continuat și după acțiunea penală să promoveze și să imite discursul unor figuri din istoria României acuzate de crime împotriva umanității.
