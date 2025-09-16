Cum recruta Horațiu Potra mercenari pentru Congo și pentru România: ”Ce vrea să facă domnul Călin, să taie tot cancerul, suntem câțiva băieți...” STENOGRAME

Parchetului General i-a trimis în judecată pe Călin Georgescu și Horațiu Potra în același dosar, legat de tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, marți, 16 septembrie. În dosarul în care sunt acuzați cei doi se găsesc și stenograme care arată cum recruta Horațiu Potra mercenari pentru misiuni în Congo, dar și pentru a-l susține în țară pe „domnul Călin”.

Înregistrările convorbirilor lui Horațiu Potra cu diferiți oameni care îl căutau pentru a se alătura echipei sale arată că șeful mercenarilor, intrat pe scena politică în 2024 ca „bodyguardul lui Călin Georgescu”, ar fi preferat ca aceste discuții să aibă loc prin alte căi, mai dificil de monitorizat.

Din stenogramele publicate de mediafax.ro, reiese că Horațiu Potra avea o echipă dedicată de recrutare.

„DOMN: Mă numesc Pătru Rareș ă… am o vârstă de 20 de ani, sunt luptător de K1, de 8 ani și aș vrea… am o condiție fizică foarte bună, știu să trag bine cu arma. Sunt vânător…

POTRA HORAȚIU: Am auzit. Dați-mi, dați-mi mesaj pe Whatsapp…

DOMN: Da.

POTRA HORAȚIU: Vă dau un număr unde să sunați, la recrutări, că nu mă ocup eu.

DOMN: DRCV știu, mai am prieteni acolo, la dumneavoastră în Congo și mi-au dat numărul la DRCV, nu îndeplinesc toate condițiile. Și v-am dat numărul pe Whatsapp.

POTRA HORAȚIU: Nu știu, d-aia zic. Dă-mi pe Whatsapp, că n-am ce face, că nu pot să, nu decid eu. Înțelegi? Că dacă e o problemă o să zică lumea Potra a adus pe, o adus oameni nepregătiți. Adică acolo îs niște militari care știu, care se ocupă de recrutări.”

Într-o altă discuție a lui Horațiu Potra, acesta îl întreabă direct pe interlocutorul care s-a prezentat drept „Nicolae Pope” dacă vrea informații despre cum să plece în Congo alături de mercenarii săi. Potra află apoi că era vorba de un voluntar pentru planul lui Călin Georgescu.

„DOMN: E grele. Ceea ce vrea să facă domnul Călin acuma…

POTRA HORAȚIU: No zi!

DOMN: Să taie tot cancerul și suntem câțiva băieți care știm bine ce-a fost.

POTRA HORAȚIU: Îhî.

DOMN: Din '89 până inclusiv în ziua de azi.

POTRA HORAȚIU: Ee… No bine, dar m-ați sunat pe număr”

