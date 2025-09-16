Călin Georgescu „riscă 10 ani de pușcărie”, spune un fost consilier pentru doi dintre președinții României. Pentru ce va fi judecat politicianul extremist

Marti, 16 Septembrie 2025, ora 11:28
932 citiri
Călin Georgescu, în campania electorală din 2024 / FOTO: captură video CG - YT
Călin Georgescu a fost trimis în judecată sub acuzația de „tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale”, printre alte fapte. Alături de fostul candidat, devenit lider al mișcării așa-zis suveraniste, pro-Putin, au fost trimise în judecată alte 21 de persoane, inclusiv Horațiu Potra, lider de mercenari.
Cristian Preda, consilier prezidențial pentru Emil Constantinescu și Traian Băsescu, fost decan al Facultății de Științe Politice a Universității din București, a „tradus” ce înseamnă aceste acuzații. Într-o postare pe Facebook, Preda a scris că fostul candidat va fi judecat pentru „tentativă de răsturnare a regimului”, adică tentativă de lovitură de stat. Dacă va fi găsit vinovat, Călin Georgescu riscă să stea „10 ani la pușcărie”, a transmis Cristian Preda.
Știre în curs de actualizare
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Călin Georgescu a fost trimis în judecată
Procurorul general al României, Alex Florența, a declarat, marți, 16 septembrie 2025, că România a fost ținta unor campanii ample de război hibrid, în contextul alegerilor de pe parcursul...
Călin Georgescu a fost trimis în judecată sub acuzația de „tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale”, printre alte fapte. Alături de fostul candidat, devenit lider al...
Procurorii de la Parchetul General au finalizat rechizitoriul într-un dosar deschis la finalul anului 2024 și au decis trimiterea în judecată, pe baza acestui dosar, a 22 de persoane, printre...
Asa nici... Vezi tot
Precum bunicii lor, cauta sa isi elimine... Vezi tot