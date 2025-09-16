Călin Georgescu „riscă 10 ani de pușcărie”, spune un fost consilier pentru doi dintre președinții României. Pentru ce va fi judecat politicianul extremist

Călin Georgescu a fost trimis în judecată sub acuzația de „tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale”, printre alte fapte. Alături de fostul candidat, devenit lider al mișcării așa-zis suveraniste, pro-Putin, au fost trimise în judecată alte 21 de persoane, inclusiv Horațiu Potra, lider de mercenari.

Cristian Preda, consilier prezidențial pentru Emil Constantinescu și Traian Băsescu, fost decan al Facultății de Științe Politice a Universității din București, a „tradus” ce înseamnă aceste acuzații. Într-o postare pe Facebook, Preda a scris că fostul candidat va fi judecat pentru „tentativă de răsturnare a regimului”, adică tentativă de lovitură de stat. Dacă va fi găsit vinovat, Călin Georgescu riscă să stea „10 ani la pușcărie”, a transmis Cristian Preda.

Știre în curs de actualizare

