Călin Georgescu „riscă 10 ani de pușcărie”, spune un fost consilier pentru doi dintre președinții României. Pentru ce va fi judecat politicianul extremist

Autor: Constantin Dimitriu
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 11:28
Călin Georgescu, în campania electorală din 2024 / FOTO: captură video CG - YT

Călin Georgescu a fost trimis în judecată sub acuzația de „tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale”, printre alte fapte. Alături de fostul candidat, devenit lider al mișcării așa-zis suveraniste, pro-Putin, au fost trimise în judecată alte 21 de persoane, inclusiv Horațiu Potra, lider de mercenari.

Cristian Preda, consilier prezidențial pentru Emil Constantinescu și Traian Băsescu, fost decan al Facultății de Științe Politice a Universității din București, a „tradus” ce înseamnă aceste acuzații. Într-o postare pe Facebook, Preda a scris că fostul candidat va fi judecat pentru „tentativă de răsturnare a regimului”, adică tentativă de lovitură de stat. Dacă va fi găsit vinovat, Călin Georgescu riscă să stea „10 ani la pușcărie”, a transmis Cristian Preda.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată
Călin Georgescu „riscă 10 ani de pușcărie", spune un fost consilier pentru doi dintre președinții României. Pentru ce va fi judecat politicianul extremist
