Mario Nawfal, acuzat că ar fi primit 800.000 de dolari pentru a-i lua interviu lui Călin Georgescu. Influencerul neagă orice plată: "Nu își permit serviciile mele"

Expertul finlandez în dezinformare, Pekka Kallioniemi, subliniază că o publicație din România afirmă că susținătorii lui Călin Georgescu l-ar fi plătit pe jurnalistul Mario Nawfal cu suma de 800.000 de dolari pentru un interviu. Nawfall respinge orice acuzație și afirmă că "nu își permit serviciile mele".

"O publicație românească susține că Mario Nawfal a primit 800.000 USD pentru a-l susține pe candidatul la președinție Călin Georgescu, cunoscut ca teoretician al conspirației și pro-Kremlin. Se pretinde că banii ar fi provenit din partea partidului Alianța pentru Unirea Românilor", a scris pe rețeaua X, Pekka Kallioniemi.

Mario Nawfall a dezmințit știrea spunând, tot într-un mesaj pe X, că "nu își permit serviciile mele".

"Îmi plac articolele satirice. Am realizat un interviu cu persoana care ar fi trebuit să devină președinte, dar alegerile sale au fost anulate. Cred în democrație și în libertatea de exprimare, iar unii prezintă interviul ca și cum aș fi fost plătit pentru asta.

Așa cum a spus @elonmusk când a fost acuzat că ar fi agent rus:

„Nu își pot permite să mă plătească.”

Compania mea, IBC, este un incubator de AI și Web3, având sute de angajați și peste 500 de investiții.

NU am acceptat NICIODATĂ vreo compensație pentru interviurile sau emisiunile politice pe care le-am realizat - nici de la companii, politicieni sau persoane fizice", a scris Nawfal pe rețeaua socială.

Conform Antena 3 CNN, jurnalistul Dan Andronic a transmis duminică, 23 februarie, într-o postare pe Facebook, că Mario Nawfal, influencerul care îl promovează intens pe Călin Georgescu, ar fi primit 800.000 de dolari de la AUR. „De unde știu? De la un contribuabil”, a scris acesta.

CINE ESTE PEKKA KALLIONIEMI

Dr. Pekka Kallioniemi este un specialist în domeniul rețelelor sociale și al dezinformării, având experiență de consultant independent și cercetător postdoctoral în interacțiunea om-tehnologie la Universitatea din Tampere (Finlanda). Pe lângă interesul său academic pentru tehnologiile de vârf, el a studiat și operațiunile de informații online și dezinformarea din Rusia. Lucrările Dr. Kallioniemi au fost prezentate în publicații de renume precum The Wall Street Journal, The Washington Post, The New York Times și Die Welt.

