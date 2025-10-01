Călin Georgescu spune că acuzatorii lui „și-au vândut sufletul și țara pentru o mână de arginți”. Le cere să demonstreze faptele pentru care este cercetat nu sunt false

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 11:53
188 citiri
Călin Georgecu spune că acuzațiile sunt false FOTO captură video Facebook /Suceavalive.ro

Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a făcut miercuri, 1 octombrie, noi declarații, după ce a semnat controlul judiciar la poliție în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară. Georgescu susține că toate acuzațiile care i se aduc sunt false.

“Adevărul lor este minciuna. Dar știți că astăzi este 1 octombrie, este Sărbătoarea Sfântă Acoperământul Maicii Domnului și noi ne rugăm la Maica Domnului să acopere poporul român de pretutindeni cu Sfântul Său acoperământ și să mijlocească eliberarea lui de trădare și de minciună. Noi rămânem ca popor și noi înșine rămânem statornici în credință, în nădejde, în dragoste și, ca orice creștin adevărat, în iertare și lipsă totală de răzbunare. Acum, acuzațiile aduse mie sunt false și cei care pretind, sau dacă se pretinde că nu sunt false, le cer acuzatorilor mei, cei care și-au vândut sufletul și țara pentru o mână de arginți, să demonstreze că nu sunt false. În ceea ce mă privește, cert este că cel mai aprig și clar judecător este conștiința mea și, dacă Dumnezeu vrea să stau în picioare, voi sta în picioare, indiferent de câți vin să-mi pună piedici. Demnitatea nu se cere, nu se strigă, se trăiește”, a declarat Georgescu.

Călin Georgescu s-a prezentat pentru semnarea controlului judiciar, în cadrul unui proces în care este acuzat de propagandă legionară. Judecata dosarului s-a amânat marți, 30 septembrie, pentru a doua oară.

În acest dosar, Călin Georgescu se află sub control judiciar din februarie, cu interdicții stricte privind călătoria în străinătate și postările pe rețelele sociale cu conținut legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob. Pentru aceste acuzații ar putea să primească închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă.

Pe lângă acest dosar, Georgescu mai este cercetat și pentru complicitate la acțiuni împotriva ordinii constituționale, alături de Horațiu Potra și un grup paramilitar, acuzații care pot atrage pedepse de la 6 luni la 3 ani de închisoare sau amendă. În total, procurorii Parchetului General au trimis în judecată 22 de persoane implicate, dosarul fiind inițiat după ce membrii grupului lui Potra au fost opriți în trafic în drum spre București.

