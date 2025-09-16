Judecătoarea pe care Călin Georgescu ar fi vrut să o pună ministră a Justiției, reacție după ce fostul candidat a fost trimis în judecată: „De asta rămân în profesie”

Marti, 16 Septembrie 2025, ora 17:16
Adriana Stoicescu, judecător / FOTO: A. Stoicescu (Facebook)
Judecătoarea Adriana Stoicescu, fost președinte al Tribunalului Timiș, ar fi fost abordată de către Călin Georgescu pentru a ocupa funcția de ministru al Justiției, în eventualitatea formării unui guvern „suveranist”, în jurul lui „CG”. Inclusiv Stoicescu a fost audiată în dosarul în cadrul căruia Georgescu a fost trimis în judecată, dar anchetatorii nu au reușit să obțină informații relevante referitoare la magistratul din Timiș. Astfel, acesta nu a fost pus sub acuzare de procurori.
Stoicescu, judecătoarea ce ar fi refuzat propunerea lui Călin Georgescu, a oferit o reacție în social media, marți, 16 septembrie, în ziua în care fostul candidat a fost trimis în judecată.
„Acum înţelegeţi de ce nu avem voie să tăcem? Mulţumesc celor care au fost alături de mine! Mulţumesc pentru eleganţă şi profesionalism celor cu care m-am intersectat! Rămân în profesie pentru a mă asigura că NICIODATĂ nu ne vom întoarce la anii de glorie ai hăiturii magistraţilor”, a notat Stoicescu, pe Facebook.
Procurorul general al României, Alex Florența, a fost provocat să comenteze pe marginea acestui subiect.
„Cercetările au vizat şi un magistrat. În acest moment, procurorul de caz considerând că probatorul administrat nu a putut confirma indiciile iniţiale, prin rechizitoriu s-a dispus o soluţie de clasare în raport de acel magistrat”, a declarat procurorul.
Călin Georgescu, trimis în judecată. Acuzațiile procurorilor
Fostul candidat la Preşedinţie Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de comitere a unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false. Alături de el, au fost trimise în judecată alte 21 de persoane, inclusiv Horaţiu Potra şi fiul acestuia. Parchetul ICCJ notează că „urmarea imediată a acţiunilor inculpaţilor a constat în punerea în pericol a securităţii naţionale, prin crearea unei stări de pericol pentru ordinea constituţională, precum şi pentru valorile sociale care protejează exercitarea puterii de stat în condiţiile legii”.
Planul a fost pus la cale într-o întâlnire, pe 7 decembrie 2024, între Călin Georgescu și Horațiu Potra, un lider cu pregătire paramilitară, se arată în rechizitoriul lui Florența. Discuția ar fi vizat organizarea unor manifestații violente în București, cu scopul de a schimba ordinea constituțională sau de a împiedica exercitarea puterii de stat.
Toate aceste acțiuni, de la pregătirea paramilitară, la propaganda coordonată și răspândirea de informații false, au urmărit împiedicarea exercitării puterii legitime a statului și au pus în pericol securitatea națională, sunt acuzațiile anchetatorilor.
