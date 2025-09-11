Călin Georgescu află astăzi dacă scapă de controlul judiciar. Își dorește să iasă din țară și măsura îl încurcă

Călin Georgescu, judecat pentru mai multe infracțiuni grave, află astăzi dacă scapă de controlul judiciar, după ce ieri a semnat această măsură la secția de poliție din Ilfov. Magistrații de la Tribunalul București vor analiza cererea de contestație depusă de avocații săi, motivată de dorința fostului candidat de a pleca din țară.

Liderul suveraniștilor s-a lansat miercuri într-un nou atac la adresa premierului Ilie Bolojan și a conducerii țării, comparând situația din România cu protestele masive din Franța, criticând corupția și „mașinăria securist-soroșistă” și avertizând că efectele sociale și politice ale acestei situații se vor resimți și la București.

Călin Georgescu este sub control judiciar din 26 februarie 2025, după ce a fost inculpat pentru șase infracțiuni, potrivit procurorilor de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Cea mai gravă acuzație este cea de complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, în formă continuată, după ce inițial fusese cercetat pentru instigare.

Procurorii susțin că Georgescu ar fi plănuit destabilizarea României cu sprijinul mercenarilor conduși de Horațiu Potra, mercenar și fost politician din Mediaș, după ce Curtea Constituțională a anulat rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024, în care Georgescu s-a clasat pe primul loc.

Alte acuzații aduse lui Georgescu includ: promovarea și elogierea unor personalități implicate în crime de război, răspândirea ideilor fasciste, legionare sau rasiste prin declarații și postări online în ultimii cinci ani, furnizarea de informații false privind finanțarea campaniei și averea, crearea sau sprijinirea unor organizații cu caracter extremist, precum și promovarea violenței, a unui lider autoritar și a ultranaționalismului populist, prezentând România ca victimă a „inamicilor externi”.

