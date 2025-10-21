Zi crucială pentru Călin Georgescu. Fostul candidat ajunge în fața judecătorilor, în dosarul în care este pus sub control judiciar

Călin Georgescu se prezintă în fața magistraților de la Judecătoria Sectorului 1, care vor decide dacă mențin măsura controlului judiciar impusă în februarie, în primul dosar trimis în judecată de Parchetul General. Audierile ar trebui să înceapă la ora 09:00.

Decizia instanței nu va fi definitivă și poate fi contestată prin recurs de avocații liderului suveranist.

După încheierea procesului, Georgescu este obligat să se prezinte la poliția din Buftea pentru semnarea controlului judiciar săptămânal.

Călin Georgescu este trimis în judecată pentru trei infracțiuni în două dosare penale. În cadrul primului dosar, el se află sub control judiciar cu interdicții privind călătoria în străinătate și postările online cu conținut legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob, pentru care riscă pedeapsa de la 6 luni la 3 ani de închisoare sau amendă.

În al doilea dosar, Georgescu este cercetat pentru complicitate la acțiuni împotriva ordinii constituționale, alături de Horațiu Potra și un grup paramilitar, acuzații care pot atrage aceeași limită de pedeapsă. În total, Parchetul General a trimis în judecată 22 de persoane implicate, dosarul fiind deschis după ce membrii grupului lui Potra au fost opriți în trafic în drum spre București.

