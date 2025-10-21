Zi crucială pentru Călin Georgescu. Fostul candidat ajunge în fața judecătorilor, în dosarul în care este pus sub control judiciar

Autor: Daniel Groza
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 08:45
234 citiri
Zi crucială pentru Călin Georgescu. Fostul candidat ajunge în fața judecătorilor, în dosarul în care este pus sub control judiciar
Călin Georgescu ajunge în fața judecătorilor FOTO /Hepta

Călin Georgescu se prezintă în fața magistraților de la Judecătoria Sectorului 1, care vor decide dacă mențin măsura controlului judiciar impusă în februarie, în primul dosar trimis în judecată de Parchetul General. Audierile ar trebui să înceapă la ora 09:00.

Decizia instanței nu va fi definitivă și poate fi contestată prin recurs de avocații liderului suveranist.

După încheierea procesului, Georgescu este obligat să se prezinte la poliția din Buftea pentru semnarea controlului judiciar săptămânal.

Călin Georgescu este trimis în judecată pentru trei infracțiuni în două dosare penale. În cadrul primului dosar, el se află sub control judiciar cu interdicții privind călătoria în străinătate și postările online cu conținut legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob, pentru care riscă pedeapsa de la 6 luni la 3 ani de închisoare sau amendă.

În al doilea dosar, Georgescu este cercetat pentru complicitate la acțiuni împotriva ordinii constituționale, alături de Horațiu Potra și un grup paramilitar, acuzații care pot atrage aceeași limită de pedeapsă. În total, Parchetul General a trimis în judecată 22 de persoane implicate, dosarul fiind deschis după ce membrii grupului lui Potra au fost opriți în trafic în drum spre București.

Fostul director FBI cere retragerea acuzațiilor împotriva sa. Afirmă că procesul său este alimentat de "ranchiuna personală" a președintelui american
Fostul director FBI cere retragerea acuzațiilor împotriva sa. Afirmă că procesul său este alimentat de "ranchiuna personală" a președintelui american
Fostul director al FBI, James Comey, cere retragerea acuzațiilor formulate împotriva sa, susținând că acestea sunt rezultatul unei vendete personale a președintelui american Donald Trump....
Cum s-a transformat tragedia din Rahova, cauzată de o explozie de gaze, într-o teorie conspiraționistă. Campania ar fi fost lansată de un susținător al lui Călin Georgescu
Cum s-a transformat tragedia din Rahova, cauzată de o explozie de gaze, într-o teorie conspiraționistă. Campania ar fi fost lansată de un susținător al lui Călin Georgescu
Rețelele sociale și mai ales TikTok-ul au fost invadate cu mesaje conspiraționiste legate de catastrofa din cartierul Rahova, soldată cu trei morți și mai mulți răniți, deși această...
#calin georgescu, #proces, #control judiciar, #judecatori, #acuzatii , #Stiri Calin Georgescu
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Prima reactie din Guvern dupa ce legea pensiilor magistratilor a picat la CCR. Ce spune ministrul Finantelor
DigiSport.ro
Un sat cu 1.485 de locuitori a devenit "capitala" tarii! Cea mai mare surpriza din istorie
ObservatorNews.ro
Noi detalii despre explozia blocului din Rahova. Pana de curent inainte de acumularea de gaze

Ep. 145 - Demisia lui Bolojan!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Zi crucială pentru Călin Georgescu. Fostul candidat ajunge în fața judecătorilor, în dosarul în care este pus sub control judiciar
  2. Ședință crucială după verdictul CCR. Coaliția decide viitorul lui Bolojan și data alegerilor din Capitală
  3. Alegeri în Capitală. Pe ce fobie mizează PSD - „Dacă se află pe buletinul de vot și Ciucu, și Drulă, USR e condamnat la irelevanță”
  4. De ce și-a îndepărtat Sorin Grindeanu adversarii: „Absența contracandidaților reflectă un instinct de coeziune tipic marilor partide în perioade de criză”
  5. Viitorul primar al Bucureștiului ar putea fi ales cu foarte puține voturi: "Oportunitate pentru un candidat meteorit"
  6. Un deputat PSD își anunță demisia și din partid și din Parlament. Ce activitate va avea de acum înainte
  7. Ciprian Ciucu nu știe dacă se înscrie în cursa pentru București, dar îi cere lui Cătălin Drulă să nu se retragă. "Oamenii s-au săturat de aranjamente la masa verde"
  8. Toți oamenii lui Grindeanu. Liderul PSD și-a făcut lista pentru Congresul partidului din 7 noiembrie: 5 prim-vicepreședinți și 20 de vicepreședinți
  9. Ilie Bolojan nu-și dă demisia, chiar dacă CCR a picat reforma pensiilor magistraților. "Standardul fixat de Curtea Constituțională va fi respectat"
  10. Nicușor Dan, întrebat dacă și-ar dori și al doilea mandat de președinte al României: "În principiu"