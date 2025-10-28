Călin Georgescu ajunge din nou în fața polițiștilor. A cerut să-i fie ridicat controlul judiciar prin care are impuse mai multe restricții, inclusiv plecarea din țară

Călin Georgescu, liderul suveraniștilor, se va prezenta astăzi pentru semnarea controlului judiciar, după ce Judecătoria Sectorului 1 a decis, marțea trecută, prelungirea măsurii cu încă 60 de zile. Decizia instanței nu este definitivă și a fost contestată de Georgescu, Tribunalul București urmând să analizeze pe 30 octombrie dacă măsura preventivă se menține.

Sub control judiciar, Georgescu trebuie să respecte mai multe restricții, inclusiv interdicția de a părăsi țara fără aprobarea autorităților și limitări privind postările pe rețelele sociale. Fostul candidat a declarat, la ieșirea din instanță, că „dreptatea se lasă așteptată” și a criticat decizia.

Călin Georgescu este cercetat în două dosare penale. În primul, este acuzat de promovarea ideilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, pentru care riscă între șase luni și trei ani de închisoare sau amendă. În al doilea dosar, el este anchetat pentru complicitate la acțiuni împotriva ordinii constituționale, alături de Horațiu Potra și alte persoane, după ce membrii grupului au fost opriți în trafic în drum spre București.

Până la pronunțarea Tribunalului București, toate condițiile controlului judiciar trebuie respectate, inclusiv prezentarea săptămânală la poliție.

