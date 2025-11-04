Călin Georgescu ajunge astăzi din nou la poliție, după ce instanța a respins ridicarea controlului judiciar. Este trimis în judecată în două dosare

Fostul candidat Călin Georgescu se prezintă astăzi la secția de poliție pentru a semna controlul judiciar, prima sa apariție publică după ce Tribunalul București a respins, joi, 30 octombrie, contestația avocaților săi și a menținut măsura preventivă pentru 60 de zile.

Decizia Judecătoriei Sectorului 1 de a institui controlul judiciar fusese luată în urmă cu mai bine de două săptămâni.

Potrivit minutei instanței, contestația a fost respinsă ca nefondată. Sub control judiciar, Georgescu trebuie să respecte restricții privind deplasările în străinătate și postările pe rețelele sociale.

Călin Georgescu este trimis în judecată în două dosare penale. Cel în care se află sub control judiciar, pentru promovarea ideilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, și al doilea pentru complicitate la acțiuni împotriva ordinii constituționale, alături de Horațiu Potra și alte persoane.

Ads