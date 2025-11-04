Călin Georgescu ajunge astăzi din nou la poliție, după ce instanța a respins ridicarea controlului judiciar. Este trimis în judecată în două dosare

Autor: Daniel Groza
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 09:35
424 citiri
Călin Georgescu ajunge astăzi din nou la poliție, după ce instanța a respins ridicarea controlului judiciar. Este trimis în judecată în două dosare
Călin Georgescu, cercetat penal în două dosare FOTO Hepta

Fostul candidat Călin Georgescu se prezintă astăzi la secția de poliție pentru a semna controlul judiciar, prima sa apariție publică după ce Tribunalul București a respins, joi, 30 octombrie, contestația avocaților săi și a menținut măsura preventivă pentru 60 de zile.

Decizia Judecătoriei Sectorului 1 de a institui controlul judiciar fusese luată în urmă cu mai bine de două săptămâni.

Potrivit minutei instanței, contestația a fost respinsă ca nefondată. Sub control judiciar, Georgescu trebuie să respecte restricții privind deplasările în străinătate și postările pe rețelele sociale.

Călin Georgescu este trimis în judecată în două dosare penale. Cel în care se află sub control judiciar, pentru promovarea ideilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, și al doilea pentru complicitate la acțiuni împotriva ordinii constituționale, alături de Horațiu Potra și alte persoane.

Călin Georgescu, încă 60 de zile sub control judiciar
Călin Georgescu, încă 60 de zile sub control judiciar
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile, în dosarul în care este judecat pentru declaraţiile sale în care a promovat idei, concepţii sau doctrine fasciste,...
Călin Georgescu vrea să fie liber. Magistrații iau astăzi o decizie privind contestația depusă în procesul în care este acuzat de promovarea ideilor fasciste și xenofobe
Călin Georgescu vrea să fie liber. Magistrații iau astăzi o decizie privind contestația depusă în procesul în care este acuzat de promovarea ideilor fasciste și xenofobe
Magistrații decid astăzi dacă vor prelungi sau nu măsura controlului judiciar impusă lui Călin Georgescu, acuzat de promovarea ideilor fasciste și xenofobe. Apărarea contestă decizia...
#calin georgescu, #cercetat penal, #control judiciar, #politie , #Stiri Calin Georgescu
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
De ce risca Romania sa ramana fara cei mai buni ostasi. Avertismentul generalului care a pus bazele trupelor de elita romanesti
a1.ro
De ce suma mai are nevoie Kamara pentru operatiile fiului sau, Leon, si cati bani a reusit sa stranga artistul pana acum
DigiSport.ro
L-au filmat cand iesea de la negocieri! Un nume urias i-a spus "DA" lui Dan Sucu

Ep. 152 - Alegerile din București sunt "ilegitime"

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Călin Georgescu ajunge astăzi din nou la poliție, după ce instanța a respins ridicarea controlului judiciar. Este trimis în judecată în două dosare
  2. Strategia prin care USR încearcă să reproducă succesul lui Nicușor Dan la Primărie. „Pe termen mediu, ar putea fi ultima șansă pentru Cătălin Drulă”
  3. A încălcat Nicușor Dan Constituția? „Ideea nu e să mimezi o independență de fațadă, ci să exerciți o mediere reală”
  4. Cum se împart voturile în Capitală: „Bucureștenii nu rezonează cu mesajul suveranist”. Pe cine ar putea avantaja votul util
  5. Cătălin Drulă jubilează: „Nicușor Dan susține proiectul meu. Reforme și un drum onest”
  6. Cătălin Drulă vrea în București un singur primar, ca la New York: ”Un oraş care e de patru ori mai mare, de 9 milioane de locuitori, poate fi condus de un singur edil"
  7. Drulă îi dă replica Ancăi Alexandrescu, candidata AUR la Capitală: ”Un discurs comun cu Grindeanu, cred că putem citi mai multe decât pare la prima vedere”
  8. USR și PNL susțin un independent pentru Consiliul Județean: „Nu pot sta deoparte și privi cum Buzăul e dat lui Ciolacu!”
  9. Fritz sare în apărarea lui Bolojan: „Haideţi să fim adulţi!”. Pe cine pune la punct șeful USR
  10. Liderul USR vrea concurență reală cu PNL: "Pe Bucureşti mă aştept la o dezbatere reală, nu de formă, pentru că miza este reală"