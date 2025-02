Poate câștiga Călin Georgescu alegerile fără afișe de campanie sau dezbateri electorale? Asemănările cu Ion Iliescu și Klaus Iohannis

Călin Georgescu, fostul candidat independent pentru Cotroceni, care se pregătește de o nouă campanie electorală, a anunțat zilele trecute, la Realitatea PLUS, că nu va participa la nicio dezbatere cu „falși candidați” și că nu va folosi niciun fel de panou sau afiș de campanie. Acesta a adăugat că niciun ban nu va fi decontat de la bugetul de stat pentru campania sa și a făcut apel la partidele care-l susțin, POT și AUR, să-l ajute prin voluntariat cu campania de strângere de semnături.

Georgescu folosește notorietatea, nu bani

Georgescu pare să se bazeze astfel pe capitalul politic făcut în ultimele luni de la anularea alegerilor prezidențiale, care a agitat și mai mult spiritele în societatea civilă și să se adreseze oamenilor direct prin canalele de comunicare online, sau prin emisiuni la posturile de televiziune prietenoase. Ideea de „non-combat” în campanie a fost folosită cu succes și de Klaus Iohannis în campania din 2019, când a refuzat orice dezbatere electorală, ba chiar și-a organizat un simulacru de dezbatere în care nu a fost pus sub niciun fel în dificultate. Ion Iliescu a abordat o atitudine similară în campania din 2000, când principalul său contracandidat a fost Corneliu Vadim Tudor.

Ads

Analistul și jurnalistul Ion M. Ioniță consideră că afirmațiile lui Călin Georgescu, care indică faptul că nu-și va face campanie electorală, nu pot fi luate în serios și că probabil aceasta va fi făcută prin alte mijloace.

„Nu cred că să punem problema unei lipse de campanie electorală într-o campanie electorală. Campanie electorală se poate duce pe multe căi. Inclusiv aceste apariții la posturi de televiziune, postări pe rețelele sociale, preluări. Deci, nu mai avem de-a face cu o campanie electorală clasică, cu dezbatere electorală, și afișe, bannere și așa mai departe.”, este de părere analistul.

Fiecare vot contează

Acesta consideră că niciun candidat, nici măcar Călin Georgescu, nu poate să-și permită să piardă voturi, dând exemplul lui Marcel Ciolacu de la primul tur al prezidențialelor de anul trecut.

„Toți candidații vor face campanie electorală, inclusiv cei care spun că nu mai au nevoie să facă. Niciunul nu va renunța. Pentru că este o bătălie pentru voturi și nu-ți permiți să pierzi nici măcar un vot, pentru că vedeți ce s-a întâmplat în alegerile din noiembrie, când Marcel Ciolacu era sigur că intră în turul 2, ba chiar și-a permis să mai și distribuie din voturile lui, așa cum ei au spus. Așa, și iată unde a ajuns, că nu s-a calificat nici măcar în finală.”, a completat Ioniță.

Ads

Acesta spune că Georgescu va continua campania electorală, în ciuda afirmațiilor recente, prin orice mijloace.

„Așa că, eu cred că va continua campania electorală prin toate mijloacele, fie că sunt clasice, fie că sunt neclasice, fie că pot să fie noi metode de campanie electorală pe care acum nu le știm. Și în noiembrie am văzut foarte târziu ce s-a întâmplat pe rețelele sociale și pe TikTok, cum a fost acea explozie foarte bine coordonată, în care rețelele de influenceri au preluat mesajele și le-au dat toți în același timp, creând o avalanșă extraordinară și o creștere uluitoare a postărilor.”, consideră jurnalistul.

Ion M. Ioniță atrage atenția asupra faptului că declarațiile lui Călin Georgescu sunt pur electorale, iar campania sa electorală nu poate fi neglijată, chiar dacă nu va contribui el direct cu bani la cheltuielile electorale.

„Deci, aici avem de-a face cu declarații, pur și simplu, tot de campanie electorală, care spun ‘nu voi face campanie electorală’, dar campania electorală va fi făcută și nu cred că va fi lăsată la voia întâmplării. Nimic nu e gratis. Nu poți să spui că nu faci, chiar dacă spui că ai voluntari. Până la urmă, sunt niște costuri pe care cineva le acoperă. A, că nu le acoperă candidatul, sigur, poate să vină altcineva care susține candidatul și să-i acopere costurile.

Ads

Se strâng bani. Vedeți ce se întâmplă la alegerii, mai ales în Statele Unite, unde se strâng foarte mulți bani. Și nu neapărat candidatul umblă să strângă bani, ci, în numele lui, organizații întregi strâng bani și finanțează campanie electorală, sau finanțează campanie online, care pot să nu fie conectate direct cu campanie electorală, dar să vizeze același lucru.”, a mai spus acesta.

Ion M. Ioniță explică faptul că spot-urile publicitare ale candidaților implică, de asemenea, costuri, fiind nevoie de oameni, soft-uri și mijloace tehnologice pentru a-l produce. Ion M. Ioniță spune că lui Călin Georgescu nu-i este de ajuns capitalul politic obținut în timpul campaniei electorale trecute, și că va avea nevoie să-și facă campanie pentru a-și mobiliza electoratul.

„Nu stă undeva deoparte și spune ‘am un capital, el va veni la vot și n-am nevoie de nimic’. Vedeți cumva că păstrează un climat din acesta de luptă pentru susținătorii lui. Aceste apeluri la protest public, apeluri la întruniri și așa mai departe. Deci, nici pe departe nu ne aflăm în situația asta de relaxare. Eu cred că ne aflăm în situația în care încearcă să-și mobilizeze și mai mult susținătorii, să-i țină permanent în priză, să-i țină în tensiune pentru a veni la vot.Cred că e vorba despre acțiuni de mobilizare în continuare ale electoratului, care vor continua puternic în săptămânile următoare și în campania electorală.”, a mai spus Ion M. Ioniță.

Ads

Călin Georgescu, care se pregătește pentru o nouă candidatură la alegerile prezidențiale din luna mai, a declarat recent, la Realitatea PLUS, că invită partidele să SOS și AUR, pe bază de voluntariat, să strângă semnături pentru candidatura sa, dacă turul al doilea nu va fi reluat.

„Aș vrea să lămuresc un lucru. Că toată această acțiune, sub nicio formă și sub niciun aspect nu va fi decontat vreun leu de la bugetul de stat. Deci va fi cu mult mai mult decât am făcut în prima campanie, mă refer în special la partidele politice. Nu vreau să fie niciun afiș, niciun banner, panou publicitar, nimic.”, a explicat Georgescu la Realitatea PLUS.

Georgescu refuză dezbaterile

Mai mult, acesta a spus că nu va participa la nicio dezbatere electorală cu „falși candidați”.

„Nu vreau să particip și nu voi participa la nicio dezbatere, dacă ajungem acolo. Deja s-au făcut dezbaterile, eu n-am la ce dezbatere să particip, mai ales cu falși candidați și, în plus, nu vor fi conferințe de presă, vor fi conferințe cu poporul român, în care com explica ce facem, cum vom procesa lucrurile, cum ne vom lua țara înapoi.”, a mai afirmat el.

Ads

Klaus Iohannis, în campania electorală din 2019, a respins, de asemenea, ideea de dezbatere electorală televizată, așa cum se obișnuia la alegerile din trecut, cel mai probabil pentru a prezerva avantajul pe care acesta îl avea în fața Vioricăi Dăncilă și pentru a nu se pune în situații incomode.

În paralel, a fost desfășurată o amplă campanie cu afișe și spot-uri publicitare, însă atitudinea „non-combat” a acestuia a dat roade, și a câștigat alegerile cu un scor zdrobitor.

O atitudine similară a avut și Ion Iliescu în campania din anul 2000, când a refuzat să intre în vreo dezbatere cu Corneliu Vadim Tudor, având în vedere modul în care se desfășurau aparițiile publice ale tribunului în acea perioadă. Strategia a dat roade și atunci, pe fondul unei panici generale în societate că tot progresul de după 1989 ar fi putut fi aruncat la gunoi odată cu alegerea lui C.V. Tudor.

În 2025, comparativ cu 2000, situația este tocmai invers. Candidatul extremist refuză dezbaterea, conștient fiind de faptul că are un avantaj în fața celorlalți și orice dezbatere într-un format „neprietenos” îi poate prejudicia imaginea.

Astfel, Călin Georgescu pare să se mulțumească cu o comunicare unidirecțională prin intermediul social-media și prin sporadicele apariții televizate la Realitatea PLUS, electoratul său fiind oricum captiv și „montat” împotriva mijloacelor convenționale de mass-media.

Ads