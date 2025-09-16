Concluzia procurorului general al României despre dosarul lui Călin Georgescu: „Nu am mai întâlnit un asemenea caz în ultimii 35 de ani”. Ce a descoperit magistratul

Procurorul general al României, Alex Florența, a făcut noi declarații referitoare la dosarul lui Călin Georgescu, trimis în judecată marți, 16 septembrie.

Magistratul susține că strategia prin intermediul căreia Georgescu a ajuns să fie votat masiv de români face parte dintr-un „război hibrid” purtat de un actor statal străin împotriva României.

„Nu am mai întâlnit un asemenea caz în ultimii 35 de ani. Este un caz complex, grav, căruia îi lipsește jurisprudența. Despre acțiunea hibridă – este un termen suprasaturat, dar foarte puțin explicat. Războiul hibrid este cu atât mai periculos cu cât este mult mai serios și perfid decât războiul tradițional. Modul de acționare presupune multiple instrumente prin care tu ataci un stat, chiar dacă militar nu există un conflict declarat și real.

Prin aceste instrumente, pe teritoriul statului respectiv, influențezi opinia publică, creezi o stare de nemulțumire, panică, pe care o poți utiliza în interes propriu prin prezentarea unui narativ. În cazul României, s-a înregistrat în cazul grupărilor extremiste, pentru a crea cât mai multă dezordine. Un cumul întreg de factori care duce la polarizarea societății, slăbirea țării din interior”, a declarat Florența, pentru Antena 3.

În opinia procurorului, strategia din social media care l-a propulsat pe „CG” a fost foarte bine pusă la punct.

„Încă din 2019, o companie cu legături certificate în Rusia a desfășurat o microtargetare a populației românești în mediul online. La fel s-a întâmplat la Brexit, după modelul Cambridge Analytica. Microtargetarea populației s-a făcut în patru segmente, iar narative s-au vărsat în mediul online. A fost creată încă din 2022, ideea a fost de nișare a populației românești în acest componente informaționale.

Microtargetarea a început în 2019. Într-un raport foarte detaliat de la acel moment, vedem cum selectează populația românească pe grad de preferințe, inclusiv pe regiune geografică. Ulterior s-au dezvoltat infrastructura și narativele care urmau să fie vărsate. În primăvara lui 2024 – în special cu câteva zile înainte de primul tur, întreaga narativă s-a schimbat”, a mai explicat Florența.

O întreagă rețea de propagandă ar fi lucrat asiduu pentru a-l promova pe Georgescu.

„Infrastructura online cu care au atacat hibrid a fost dezvoltată pe două paliere – în 2022, imediat după invadarea Ucrainei: metoda doppelganger – clonarea unor site-uri importante. Pentru a ajunge pe aceste site-uri, se lansează o rețea de 2.000 de pagini de Facebook cu denumiri apetisante, care prind la public, pe care încep să se rostogolească narative care în microtargetare a ajuns la populația românească. Tehnica: intri pe această pagină, dai click. Sunt acele știri de tip clickbait, titluri bombastice, senzaționale – cu linkuri de redirecționare către site-uri cu știri și postări care îți atrag ție atenția, fie din zona conspiraționistă, fie religioasă, etc.

Categorii targetate: categoria identitar nostalgică – mistificarea valorilor tradiționale românești, a satului – dar puse în context în așa fel încât să creeze emoții puternice. Glorificarea perioadei comuniste sau Antonescu. Microtargetarea analizează în profunzime preferințele umane, de acolo pleacă impulsurile cele mai puternice”, a mai explicat magistratul, pentru sursa citată.

