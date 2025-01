Călin Georgescu, interviu cu un conspiraționist american falimentat după minciuni repetate: "NATO a preluat conducerea militară a SUA pentru a ajuta Ucraina"

Candidatul suveranist la alegerile prezidențiale din România, Călin Georgescu, a acordat miercuri, 5 ianuarie, un interviu unuia dintre cei mai controversați conspiraționiști americani, Alex Jones. Românul a explicat cum „globaliștii au nevoie de război” și cum NATO conduce armata SUA pentru a nu se ajunge la pace.

Călin Georgescu a discutat cu Alex Jones, unul dintre cei mai cunoscuți conspiraționiști americani, falimentat după un proces lung, în care a fost acuzat de calomnie.

„Ei au intrat în alertă când au auzit cuvântul pace pentru că ei au nevoie de război. UE este brațul politic al globaliștilor și NATO este cel militar”, a declarat Călin Georgescu despre „globaliști”.

„NATO a preluat conducerea militară a SUA pentru a ajuta Ucraina. Cu alte cuvinte, cel mai important lucru de reținut este că NATO e divizat. Președintele Trump vrea pace, iar ei vor să facă ceva diferit, să divizeze NATO, ca să controleze situația din Ucraina. E o situație dramatică”, a mai spus candidatul la alegerile prezidențiale anulate din 24 noiembrie.

Conspiraţionistul Alex Jones a fost condamnat la plata unor daune de aproape un miliard de dolari, lucru ce i-a falimentat compania Infowars. Banii merg la familiile victimelor masacrului de la şcoala gimnazială Sandy Hook, după ce Jones a susținut timp de ani de zile că masacrul a fost înscenat cu actori, lucru ce a dus la hărțuirea lor.

Alex Jones este unul dintre susținătorii teoriei conspirației care vizează erbicidul atrazină, despre care susține că schimbă orientarea sexuală a broaștelor, făcându-le homosexuale.

Jones a finanțat și demonstrația pro-Trump din 6 ianuarie 2021 de la Washington, care s-a încheiat cu invadarea Congresului american de către protestatari. Conspiraționistul ar fi susținut financiar cu sute de mii de dolari mișcarea care insista că alegerile din 2020 au fost furate de Joe Biden, potrivit New York Times.

BREAKING EXCLUSIVE: Globalists' Staged Coup Against Rightful President Of Romania EXPOSED—

Romanian Presidential Election Winner Călin Georgescu Joins Alex Jones To Discuss The NATO/EU Coup That Has Overthrown His Country@CG_Romania

» LIVE X STREAM:https://t.co/TfBhaVOop7 pic.twitter.com/ahQKXy22ho