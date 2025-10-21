Călin Georgescu și-a amintit de tezaurul dacic și vrea să reaprindă „focul dacopaților”. Un nou îndemn la revoltă: "Popor român, trezește-te! Ridică-te, apără-ți patria!"

Călin Georgescu revine cu un nou discurs naționalist, după ce a ieșit de la Poliția Buftea, unde a fost să semneze controlul judiciar. Într-o declarație cu accente patriotice și religioase, el a readus în discuție tezaurul dacic și a acuzat autoritățile de „neglijență criminală” pentru pierderea pieselor valoroase.

Fostul candidat a cerut românilor să se „trezească” și să-și apere patria, afirmând că furtul tezaurului reprezintă „un atentat la ființa națională”.

Georgescu le-a mulțumit fanilor săi pentru l-au însoțit la sediul Poliției Buftea, mai ales că se consideră înconjurat de "spini negrii":

”În primul rând, aș dori să le mulțumesc tuturor celor prezenți astăzi. Este minunat! Am văzut astăzi scris pe un afiș: Dumnezeu este iubire. Nu este doar pe afiș, este și în inimile oamenilor. Asta înseamnă foarte mult, mai ales astăzi, când suntem înconjurați de spini negrii și sigur, ne rugăm la Dumnezeu să aducă pace tuturor", a spus fostul candidat, după care și-a amintit de tezaurul furat de la muzeul din Olanda.

Atentat la istorie

"Astăzi am un singur subiect, un subiect poate cel mai important pentru națiunea română, un subiect despre care nu se mai vorbește nimic de foarte mult timp și pe care vi-l menționez astăzi, cu speranța că în special media românească va înțelege acest mesaj al meu și anume, Tezaurul Dacic.

Este un simbol al națiunii române, este identitatea noastră, este începutul națiunii noastre ca existență conștientă, iar furtul tezaurului dacic este un atentat la istorie și la ființa noastră națională.

Neglijența, pot să spun criminală a autorităților, care au scos Tezaurul Dacic din țară fără Hotărâre de Guvern, în condiții de precaritate instituțională ar face să roșească pe orice om de bun simț. Acest lucru arată eșecul statului român ca actor politic. Pentru că noi politic suntem o glumă, istoria atunci când nu ne este furată este eliminată din școli și din manuale.

Aș vrea să vă iau ca analogie, cum ar fi sau dacă ar fi ca Marea Britanie să trimită diamantul coroanei, supranumit muntele luminii, în străinătate sau în România. Sau cum ar fi ca olanda să trimită „Rondul de noapte” al lui Rembrandt, evident că nu ar face-o.

Marea Britanie și Olanda și-au întemeiat statul pe simboluri naționale, iar simbolul național nu părăsește niciodată țara și nicio firmă de asigurări nu se poate angaja în această acțiune", spune politicianul care așteaptă judecarea celor două dosare în care este acuzat.

"Sănătatea a devenit ea însăși o boală"

Călin Georgescu susține că totul a fost "o cacealma" rugându-și fanii să ia act de acest lucru. A acuzat presa că tace pe această temă, deși în mass-media din România subiectul tezaurului este discutat neîntrerupt.

"Puterea de la București a făcut negoț păgubos și criminal cu istoria și deminitatea poporului român.

În aceste condiții, te întrebi ce valoare mai poate să aibă onoarea, în momentul în care dezonoarea stă cu regele la masă și în momentul în care dincolo de ce au făcut ei, cu permisiunea dumneavoastră, media românească tace, parchetele tac, este o liniște lașă, imorală și ipocrită.

Pot să spun că este o complicitate la ipocrizie, pentru că politic suntem o glumă, statul este o ficțiune juridică, economic suntem o piață de desfacere pentru alții, iar sănătatea a devenit ea însăși o boală", a spus Georgescu.

Apoi a lansat un îndemn la revoltă, la fel cum a făcut și cu alte ocazii.

"În aceste condiții, istoria nu mai are chip pentru că i-a fost mutilat de corectitudinea politică și vreau să luați act cu toții, ca români, pentru că strămoșii sunt vii, nu sunt morți. Avem o responsabilitate față de cei care și-au dat viața ca noi astăzi să avem destin, așa încât mă adresez poporului român: Popor român, trezește-te! Ridică-te, apără-ți patria! Pentru că împreună cu Dumnezeu vom fi biruitori. Îl rog pe Dumnezeu să ne ajute, îl rugăm împreună, și să reunească poporul român și România”, și-a încheiar Georgescu discursul.

