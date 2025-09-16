ANAF a încheiat verificările campaniei electorale de „zero lei” a lui Călin Georgescu. Rezultatele au fost trimise organelor în drept

Autor: Aniela Manolea
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 15:00
127 citiri
ANAF a finalizat ancheta în finanțele electorale ale lui Călin Georgescu FOTO /Hepta

În ziua în care fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată alături de mercenarul Horațiu Potra pentru tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, și președintele ANAF a făcut un anunț important despre finanțele alegerilor anulate din 2024. Adrian Nica a explicat marți, 16 septembrie, că verificările privind finanțarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu s-au încheiat.

Președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, a confirmat că verificările privind finanțarea campaniei electorale a fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu au fost finalizate. Odată cu încheierea procesului, au fost sesizate organele abilitate.

Adrian Nica a fost întrebat dacă ANAF mai investighează finanțarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu și sumele din care se întreține acesta.

„ANAF investighează toate finanțările de campanie ieșite în spațiul public. Nu o să spun numele persoanei pe care dumneavoastră ați menționat-o. ANAF și-a terminat verificările, a sesizat instituțiile statului vizavi de rezultatul controlului”, a spus Nica, la Palatul Parlamentului.

Președintele ANAF a adăugat că nu poate comunica deocamdată datele din aceste controale.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată marți, 16 septembrie, pentru complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, alături de Horațiu Potra.

La începerea anchetei penale împotriva lui Călin Georgescu, în februarie 2025, procurorii Parchetului General au anunțat 6 capete de acuzare:

  • instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, în formă tentată, prev. de art.47 C.p rap. la art.32 C.p. rap. la art.397 alin.2 C.p.
  • comunicarea de informații false, prev. de art.404 C.p.
  • fals în declarații în formă continuată, prev. de art.326 alin. 1 C.p. cu aplic. art.35 alin.1 C.p. (privind sursele de finanțare a campaniei electorale și declarațiile de avere)
  • inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter fascist, rasist ori xenofob, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup, prev. de art. 3 alin.1 din O.U.G. 31/2002
  • promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. de art. 5 din O.U.G. 31/2002
  • inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter antisemit, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unei astfel de organizații, prev. de art. 6 alin.1 din Legea 157/2018

