ANAF a încheiat verificările campaniei electorale de „zero lei” a lui Călin Georgescu. Rezultatele au fost trimise organelor în drept

În ziua în care fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată alături de mercenarul Horațiu Potra pentru tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, și președintele ANAF a făcut un anunț important despre finanțele alegerilor anulate din 2024. Adrian Nica a explicat marți, 16 septembrie, că verificările privind finanțarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu s-au încheiat.

Președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, a confirmat că verificările privind finanțarea campaniei electorale a fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu au fost finalizate. Odată cu încheierea procesului, au fost sesizate organele abilitate.

Adrian Nica a fost întrebat dacă ANAF mai investighează finanțarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu și sumele din care se întreține acesta.

„ANAF investighează toate finanțările de campanie ieșite în spațiul public. Nu o să spun numele persoanei pe care dumneavoastră ați menționat-o. ANAF și-a terminat verificările, a sesizat instituțiile statului vizavi de rezultatul controlului”, a spus Nica, la Palatul Parlamentului.

Președintele ANAF a adăugat că nu poate comunica deocamdată datele din aceste controale.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată marți, 16 septembrie, pentru complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, alături de Horațiu Potra.

La începerea anchetei penale împotriva lui Călin Georgescu, în februarie 2025, procurorii Parchetului General au anunțat 6 capete de acuzare:

Ads

instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, în formă tentată, prev. de art.47 C.p rap. la art.32 C.p. rap. la art.397 alin.2 C.p.

comunicarea de informații false, prev. de art.404 C.p.

fals în declarații în formă continuată, prev. de art.326 alin. 1 C.p. cu aplic. art.35 alin.1 C.p. (privind sursele de finanțare a campaniei electorale și declarațiile de avere)

inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter fascist, rasist ori xenofob, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup, prev. de art. 3 alin.1 din O.U.G. 31/2002

promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. de art. 5 din O.U.G. 31/2002

inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter antisemit, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unei astfel de organizații, prev. de art. 6 alin.1 din Legea 157/2018

Ads