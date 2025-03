"De asta se fac operațiuni de schimbare de regim. Sancționați România. Fără milă". Călin Georgescu, apărat de un fost oficial ONU, vedetă la TV rusești și pedofil condamnat

Un fost inspector ONU, implicat în mai multe controverse, se numără printre criticii duri ai deciziei BEC de respingere a candidaturii lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale din 4 mai. Scott Ritter, anchetat de FBI pentru promovarea intereselor Federației Ruse în SUA și pedofil condamnat, cere sancțiuni din partea SUA pentru România și spune că guvernul Ciolacu va cădea dacă Georgescu nu va fi pe buletinele de vot.

Fostul inspector de armament al ONU în Irak, în perioada 1991-1998, Scott Ritter, a lansat un mesaj către administrația Trump pentru a sancționa România pentru respingerea candidaturii lui Călin Georgescu de către Biroul Electoral Central.

„Sancționați România. Țintiți guvernul, tribunalele și serviciile de informații. Fără milă. Susținem că suntem apărători ai democrației. Deci hai să apărăm democrația”, a scris fostul oficial ONU Scott Ritter pe plaforma X, deținută de Elon Musk, alt critic al deciziei BEC.

Ritter amenință cu înlocuirea guvernului României în caz contrar.

„Ori lui Georgescu i se permite să participe la alegeri, ori guvernul României va fi înlăturat. Faceți lucrul corect”, a mai scris Ritter, care apără interesele Rusiei în politica internațională.

În august 2024, el a fost ținta unor percheziții FBI pe fondul unei anchete privind încălcarea regimului agenților străini din SUA. Legislația americană prevede ca toți cei sunt angajați public în politică să depune declarații de interese.

Scott Ritter a fost condamnat la închisoare în 2011, în urma unei operațiuni a poliției de depistare a pedofililor. Acesta s-a masturbat în fața unei camere web, crezând că este urmărit de o fată de 15 ani, care era de fapt un detectiv.

@realDonaldTrump @elonmusk

This is the kind of cause regime change operations are meant to be undertaken in support of.

Sanction Romania.

Target the government, courts and intelligence services.

No mercy.

We claim to be defenders of democracy.

Then let us defend democracy.…