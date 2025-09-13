Călin Georgescu 2.0 ar putea pune sub semnul întrebării orientarea politică a României din ultimii 35 de ani: „Se va îndrepta către o nouă candidatură”

Călin Georgescu persistă în prim-planul politic, în ciuda dosarelor penale, a controlului judiciar și a acuzațiilor grave care i se aduc. Deși în luna mai își anunța retragerea, fostul candidat la alegerile prezidențiale a revenit și a reluat aparițiile și discursul pentru un public specific. Numele său este vehiculat ca posibil om care să preia partidul AUR sau ca lider al unui nou proiect politic. În ciuda statutului de inculpat, Georgescu își cultivă imaginea de lider contestatar, iar mesajele sale sunt din ce în ce mai radicale.

În ultimele săptămâni a obișnuit, după ce iese de la controlul judiciar, să facă declarații în fața presei prin care lansează mesaje încărcate de dramatism. Într-una dintre ultimele apariții a spus că „zidul Parisului a căzut”, iar „valurile de furie vor ajunge curând la București, trecând prin Berlin, Bruxelles și, bineînțeles, Chișinău”. În discursul său, plin de metafore grandioase, Georgescu afirmă că „nedreptatea a devenit lege” și că România este controlată de „o clică de pseudoculți și alogeni” care ar fi transformat țara într-un „gulag al disperării”, dominat de bancheri, cămătari și jocuri de noroc.

Potrivit analiștilor politici, aceste mesaje urmăresc să capitalizeze în continuare nemulțumirea socială și să atragă electoratul dezamăgit de partidele tradiționale. Călin Georgescu încearcă să păstreze un pol de coagulare pentru segmentul populist, cel care în ultimii ani a migrat către AUR sau către mișcări antisistem.

În paralel, fostul candidat continuă să fie cercetat de procurori pentru infracțiuni grave, printre care instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale și propagandă fascistă, rasistă sau legionară. Controlul judiciar îi este prelungit periodic, dar nu îi blochează complet activitatea publică. De fiecare dată când apare în fața presei, Georgescu transformă momentul într-o tribună politică, adesea înconjurat de persoane aduse special pentru a-l ovaționa.

Această strategie de comunicare, spun specialiștii, indică faptul că Georgescu își consolidează profilul de lider antisistem și pregătește terenul pentru o eventuală nouă candidatură la alegerile viitoare, punând din nou în discuție direcția politică a României.

Consultantul politic Cristian Andrei, fondator al Agenției de Rating Politic - agenție de sondaje și strategie politică, explică într-o analiză pentru Ziare.com că mișcarea lui Călin Georgescu era, de fapt, previzibilă.

„Va exista o competiție dură pe culoarul populist pentru întâietate”

Potrivit consultantului politic, spațiul politic din România rămâne deschis pentru lideri populiști tocmai pentru că partidele clasice „au abandonat” un segment de electorat dezamăgit, fără a mai găsi modalități eficiente de comunicare și soluții pentru acesta.

„Călin Georgescu, cu resursele care s-au așezat lângă el și cu susținerea cu care s-a trezit după noiembrie, nu avea cum să renunțe. Va exista o competiție dură pe culoarul populist pentru întâietate. Am mai spus-o, suntem deocamdată în fața versiunii 1.0 a liderilor de tip populist. Poate Călin Georgescu să fie un „upgrade”, un fel de versiune 1.5, mai ales la nivel de discurs, dar este un câmp larg deschis pentru o luptă de întâietate, pe acel segment electoral. Acela despre care spuneam că a fost abandonat de partidele clasice; abandonat sau cu care, de fapt, nu știu să mai vorbească sau să-i ofere soluții”, a punctat Cristian Andrei într-o analiză pentru Ziare.com.

„Călin Georgescu se va îndrepta către o nouă candidatură”

În opinia sa, dacă nu vor apărea noi lideri populiști și nu există obstacole legale care să-i blocheze parcursul, Călin Georgescu ar putea deveni un actor important la următoarele runde de alegeri.

„Fără obstacole legale reale și în caz că nu apar alți lideri populiști, Călin Georgescu se va îndrepta către o nouă candidatură la următoarele alegeri unde va grupa lângă el tot acest electorat dezamăgit, punând sub semnul întrebării orientarea politică a României din ultimii 35 de ani”, a mai spus Cristian Andrei pentru Ziare.com.

