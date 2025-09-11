Ar putea să ajungă AUR vreodată la guvernare sau e doar o „sperietoare”? Analist: „E loc de 40% în 2028” - Un nou partid pentru Călin Georgescu?

Ar putea partidul suveranist AUR să ajungă vreodată la guvernare sau rămâne doar o „sperietoare” a scenei politice românești? Analistul și consultantul Radu Magdin, CEO al Smartlink Communications, consideră că nemulțumirea populară prelungită, combinată cu lipsa unei alternative politice puternice, ar putea deschide calea pentru ca partidul condus în prezent de George Simion să atingă mai mult de 40% din voturi în 2028.

Într-o analiză pentru Ziare.com, Radu Magdin anticipează că scena politică poate fi supusă unor combinații surprinzătoare între Putere și Opoziție, inclusiv alianțe cu alte formațiuni radicale. Mai mult, consultantul politic detaliază și resursele umane ale AUR, evidențiind parlamentari precum Petrișor Peiu sau Laura Gherasim, dar și europarlamentari care ar putea deveni „pasarele” spre Executiv. Analistul a remarcat că, în ciuda unor figuri controversate, partidul are deja o structură și o experiență care ar putea fi mobilizate pentru guvernare, chiar dacă alegătorii s-ar concentra întâi pe nemulțumirea față de cei din clasa politică tradițională, decât pe competența celor care i-ar putea înlocui.

Radu Magdin: „AUR ar putea ajunge la guvernare în 2028”

Analistul Radu Magdin nu exclude ca AUR să intre la guvernare după alegerile din 2028 fiindcă, în condițiile unei nemulțumiri populare prelungite și a unei oferte politice limitate, electoratul ar putea împinge opoziția radicală spre Putere. „Sigur că AUR ar putea să ajungă la guvernare în 2028 pentru că populația va da șansa opoziției dacă are sentimentul că nu există o alternativă suficient de mare între cele patru partide care vor ține sau nu, în cazul în care avem modificări de coaliție, puterea până în 2028. Deci, nu ar trebui din start să ne gândim că opoziția va tot rămâne opoziție și că puterea va tot rămâne în mâinile a trei-patru partide. Este loc de varii combinații, inclusiv de opoziție și de putere și este loc, dacă nemulțumirea populară va fi mare și în formă continuată, și de un AUR la peste 40% în 2028, sau de o coaliție AUR cu alte partide din zona radicală, indiferent că vorbim de un nou partid pentru Călin Georgescu sau de crearea unui trib mai mare din POT, SOS sau orice alt partid nou din zona radicală”, a expus Radu Magdin pentru Ziare.com.

Ce oameni ar putea fi puși în conducerea ministerelor. Au resurse umane pentru a guverna?

Întrebat dacă formațiunea condusă de George Simion are resurse umane suficiente pentru a guverna, analistul susține că partidul a testat deja, pe surse, formule de „cabinet în umbră”. Totuși, există și figuri controversate care ar putea deveni „un cartof prea fierbinte pentru partid”.

„AUR a dat în ultimul an pe surse variante de cabinet în umbră și cred că avem și inclusiv o parte din deputații sau senatorii actuali care sunt vocali și competenți. Aici mă refer în primul rând la domnul Peiu. Mai avem câțiva deputați sau senatori vocali în Parlament care sunt președinți de comisie, cum este doamna Gherasim. Nu-mi dau seama pentru membrii de partid, precum domnul Tanasă, dacă dumnealui nu va deveni, continuând pe linia aceasta de mesaje pe care a început în ultimele luni, un cartof prea fierbinte pentru partid, pentru un eventual executiv în 2028”, a opinat Radu Magdin pentru Ziare.com.

O echipă cu ramificații externe

Consultantul politic a indicat importanța europarlamentarilor AUR și a legăturilor pe care aceștia le dezvoltă la nivel european, mai ales pe axa Polonia. În opinia lui Radu Magdin, la guvernare competența devine esențială, chiar dacă Opoziția poate supraviețui și cu figuri mai puțin pregătite.

„AUR are și „o branșă de externe”, zonă europarlamentară și alți parlamentari care merg și înspre exterior pe relația cu Polonia. Și cred că, inclusiv din echipa europarlamentară s-ar putea să vedem o pasarelă înspre executiv în 2028, o parte din acești europarlamentari fiind competenți în domeniul lor, chiar dacă ești, de exemplu, din zona pro-europeană, nu poți fi de acord cu ideologia lor sau cu o parte din ideile ventilate de ei. Dar, să nu uităm că atunci când ești în Opoziție te ajută percepția de competență sau competență în creștere, dar ea este în primul rând necesară la guvernare, în sensul în care Opoziția poate să fie și parțial incompetentă și tot să „pupe” guvernarea ulterior pe fundalul nemulțumirii oamenilor”, a mai spus Radu Magdin pentru Ziare.com.

