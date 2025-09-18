Procurorii ar putea cere joi arestarea lui Călin Georgescu. Fostul candidat independent la prezidențiale a fost trimis în judecată pentru tentativă de lovitură de stat

Joi, 18 Septembrie 2025, ora 10:20
Călin Georgescu FOTO Hepta
Procurorii ar putea cere joi, 18 septembrie, arestarea fostului candidat independent la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, trimis în judecată pentru tentativă de lovitură de stat, potrivit unei informații difuzate de Antena 3 CNN. La DIICOT și la Parchetul Judecătoriei Sectorului 1 sunt cercetate mai multe plângeri pentru informații false și instigare publică.
Procurorul general al României, Alex Florența, a afirmat că dosarul lui Călin Georgescu, trimis în judecată marți, 16 septembrie, reprezintă un caz unic, fără precedent în ultimele decenii.
Procurorii de la Parchetul General au finalizat rechizitoriul într-un dosar deschis la finalul anului 2024 și au decis trimiterea în judecată, pe baza acestui dosar, a 22 de persoane, printre care se numără Călin Georgescu și Horațiu Potra.
Călin Georgescu este fost candidat la alegerile prezidențiale din anul 2024, iar Horațiu Potra este considerat liderul grupului paramilitar care îl susținea pe Georgescu. Conform rechizitoriului întocmit de Parchetul General, cei trimiși în judecată sunt acuzați de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și de alte infracțiuni.
Planul inițial ar fi fost elaborat într-o întâlnire care s-a desfășurat la 7 decembrie 2024, în localitatea Ciolpani, între Călin Georgescu și Horațiu Potra. "Ca urmare a planului agreat cu inculpatul Georgescu Călin, inculpatul Potra Horațiu a organizat/coagulat un grup de 21 de persoane, condus de către el", menționează procurorii.
Dosarul a fost inițiat de procurorii Parchetului General după ce Horațiu Potra și câțiva dintre oamenii lui au fost opriți în trafic, în timp ce veneau spre București.
Călin Georgescu s-a prezentat miercuri, 17 septembrie, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov pentru a semna controlul judiciar impus în dosarul în care este trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale.
La plecare, Georgescu nu a răspuns întrebărilor jurnaliștilor despre acuzații, dar a transmis un mesaj în stilul său caracteristic.
„Dosarul, sau rechizitoriul de ieri mai precis, este un discurs. Atât. Este o copie la indigo a dosarului din 2016 al președintelui Trump, cu aceleași acuzații, doar că s-au schimbat actorii. Așa cum s-a arătat adevărul în dosarul lui Trump, așa se va arăta și aici. O țară se stinge pentru cei lași care se vând precum Iuda”, a spus Călin Georgescu.
