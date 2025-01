Ce așteptări are Călin Georgescu de la justiția din România, după contestarea anulării alegerilor. „Este un stat violent, un stat care-și atacă cetățenii.”

Călin Georgescu a vorbit din nou despre acțiunile de contestare a anulării alegerilor prezidențiale. Georgescu spune că nu are încredere în justiția din România și că, din acest motiv, va apela și la instituții internaționale.

„Nu am așteptări de la Curtea de Apel, dar sunt convins că lucrurile se vor echilibra, pentru că eu sunt un om de echilibru și de centru. De aceea am apelat la avocați internaționali. Este însă inevitabil acest drum către democrație, către statul de drept și către cel mai important articol din Constituție, care spune că statul național suveran aparține poporului, care-și exercită drepturile prin organe pe care le alege. Noi, practic, am dinamitat statul de drept.”, a spus Georgescu la Realitatea Plus.

El a explicat că a apelat la avocați internaționali pentru a asigura o înțelegere completă a situației și pentru a proteja principiile statului de drept, fundamentale în orice democrație.

„Am mers în Germania, dar nu doar acolo. A trebuit să discut direct cu avocați internaționali pe această temă și la CEDO, pentru a vedea cum stă situația direct de la sursă, la Strasbourg, în așa fel încât să avem o imagine completă. Acum așteptăm rezultatele, pot să vă spun că precedentul creat în România nu poate fi privit doar în sens negativ, adică ce au făcut CCR și cetățeanul Iohannis, adică 9 oameni plus unul. Se creează un precedent la nivel mondial. Este și în sens pozitiv, în sensul în care ceea ce a făcut poporul român este unic. Poporul român și-a luat destinul în mâini și a demonstrat lumii întregi că sunt oameni cu principii. Așa cum am văzut și zilele trecute, la proteste, poporul român a spus clar că aici este vorba despre principii. Putem negocia orice, dar nu negociem principii”, a adăugat candidatul.

Referitor la acuzațiile de promovare a violenței, Călin Georgescu a declarat: „Violența a venit fix de la cei care nu respectă legea, de la cei care vor să ignore legea. Dacă statul este în afacerea Constituției României, înseamnă că este un stat violent, un stat care-și atacă cetățenii. Iar dacă ICCJ sau CCR nu vor găsi o soluție, înseamnă că, în scurt timp, putem să nu mai avem republică și că justiția este bazată ori pe incompetență, ori pe trădare”, a afirmat el.

