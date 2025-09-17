Călin Georgescu este așteptat la poliție. Este prima apariție după trimiterea în judecată a fostului candidat. Ce a spus avocatul său

Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 08:21
Călin Georgescu este așteptat la polițieFOTO /Hepta
Călin Georgescu merge, miercuri, 17 septembrie, să semneze controlul judiciar la poliție, după ce săptămâna trecută contestația privind ridicarea măsurii restrictive a fost respinsă de judecători.
Este prima apariție a fostului candidat după ce Parchetul General a anunțat trimiterea sa în judecată. Zeci de susținători s-au adunat deja în fața sediului de poliție, unde Georgescu este așteptat să facă declarații după trimiterea în judecată.
Lucian Catrinoiu, avocatul lui Călin Georgescu, a declarat pentru Realitatea Plus că rechizitoriul întocmit de procurori în dosarul în care fostul prezidențiabil este acuzat de instigare la răsturnarea ordinii constituționale este un simulacru.
„Un simulacru de rechizitoriu, care va fi desființat de Justiție, pentru că, să nu uităm, Justiția se înfăptuiește de către Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și de către celelalte instanțe judecătorești”, a declarat avocatul.
Avocatul apărării consideră că acuzațiile sunt nefondate.
Călin Georgescu a fost trimis în judecată
