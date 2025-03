Astrologul Minerva a încetat din viață la începutul lunii martie, la vârsta de 66 de ani, după ce a suferit de o boală incurabilă. Pe numele real Gabriela Dima, Minerva a avut ocazia să-l analizeze și pe Călin Georgescu, cel căruia i-a fost respinsă candidatura la alegerile prezidențiale din luna mai.

„Cea mai tare chestie am avut-o pe harta domnului Călin Georgescu când am văzut o poziție a lui Uranus. Îi trece ceva pe sub nas, scapă ceva așa...Și după ce i-am spus chestia asta Cameliei Pătrășcanu, s-a anulat turul întâi de alegeri. Zic, măi, e ceva ce i-a scăpat pe sub nas.

Singurul lucru care m-a pus un pic pe gânduri a fost Saturnul acela din Vărsător care arată o latură dictatorială destul de pronunțată și zic, să vezi ce dăm din lac în puț acum”, a precizat Minerva în emisiunea ”40 de întrebări”, moderată de Denise Rifai, conform Fanatik.ro.

”Nu mă întreba acum, până când nu știu sigur cine va candida, să-mi dau cu presupusul cine ar putea ajunge președinte. Deși, dacă ar fi lăsat Călin Georgescu, am sentimentul că el are să iasă.

Dar dacă nu va putea să iasă, ar trebui să apară un om tânăr. Dacă ne luăm după ce spune tradiția, o să râzi, s-ar putea să fie un suveranist. Nu m-ar surprinde deloc”, a mai spus Minerva înainte să moară.

