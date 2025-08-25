Călin Georgescu, nemulțumit de AUR: „Poate și trebuie să facă mult mai multe lucruri pentru români”

Călin Georgescu a lansat un atac la adresa AUR în timpul declarațiilor făcute la IPJ Ilfov, unde a mers luni, 25 august, pentru a semna controlul judiciar. Fostul candidat la președinție susține că partidul „poate și trebuie să facă mult mai multe lucruri pentru români”.

„Nu țin să cobor ștacheta, nu am de ce și vă spun din această poziție, dar pot să am poziții ferme legate de anumite situații politice din țară. Cu această ocazie, aș vrea să transmit principalului partid de opoziție că poate și trebuie să facă mult mai multe lucruri pentru români. În rest, mă rezum să fiu apărătorul poporului român, să fiu independent politic, dar dependent de poporul român, să fiu liber arbitru răspunzând prin fapte pentru binele, bunăstarea și fericirea poporului român”, a declarat Georgescu la ieșirea din sediul Inspectoratului de Poliție Ilfov, unde se prezintă periodic pentru controlul judiciar.

Georgescu a mai afirmat că el consideră că a câștigat alegerile prezidențiale și, din această poziție, va rămâne independent, nu va face un partid și nu va candida la primăria Capitalei.

„Am văzut diverse afirmații false și vă spun că nu am nimic de-a face cu niciun fel de politică de partid, nu construiesc niciun partid nou, nu candidez la Primăria Bucureștiului. Eu am candidat o singură dată la funcția de președinte al României și am câștigat”, a mai afirmat el.

Ads