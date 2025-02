Călin Georgescu, atac la ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, după ce mascații au descins acasă la șeful său de campanie: „Milițianul Predoiu. Solicit imperativ oprirea acestui abuz”

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a lansat un atac la ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, printr-o postare pe Facebook, în care susține că liderul liberal ar fi trimis procurorii la domiciliul șefului său de campanie.

„Milițianul Predoiu și niște procurori au trimis în această dimineață mascații acasă la șeful meu de campanie, Radu Pally. Solicit imperativ oprirea acestui abuz – nu ne puteți intimida – nu putem fi îngenunchiați!”, a scris Călin Georgescu.

Locuinţa şefului de campanie al candidatului independent la Preşedinţie Călin Georgescu este percheziţionată marţi, acţiunea desfăşurându-se, conform IGPR, ”în cadrul unui dosar penal, sub coordonarea unităţii de parchet competente şi cu respectarea cadrului legal în vigoare”. Anunţul referitor la percheziţii a fost făcut pe Facebook chiar de Călin Georgescu, care consideră că este vorba despre un abuz.

Ca reacţie la aceste acuzaţii, IGPR a precizat că ”activităţile sunt derulate în cadrul unui dosar penal, sub coordonarea unităţii de parchet competente şi cu respectarea cadrului legal în vigoare”.

”De altfel, toate activităţile instituţiei noastre, în cadrul tuturor dosarelor penale se efectuează sub coordonarea unităţilor de parchet şi sub autoritatea procurorilor de caz, având drept scop aflarea adevărului. Respingem şi dezavuăm orice acuzaţie nefondată de politizare a actului profesional poliţienesc. Vă reamintim faptul că activitatea de urmărire penală a poliţiei judiciare are caracter nepublic şi se desfăşoară sub autoritatea unităţilor de parchet competente, şefii ierarhici ai poliţiştilor neavând competenţă în a da dispoziţii privind efectuarea actelor de urmărire penală”, a transmis instituţia în urma ”afirmaţiilo din spaţiul public, de pe o reţea de socializare, ale unui candidat la alegerile prezidenţiale”.

Ministrul Finanţelor Tanczos Barna a declarat recent că ANAF colaborează cu anchetatorii care investighează modul de finanţare a campaniei electorale a lui Călin Georgescu, care a declarat zero cheltuieli în acest sens.

